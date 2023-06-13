Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yaparak dayanışmayı ortaya koyduklarını belirterek, “İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda ‘Türk dünyasının asrı' olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda ‘Türk dünyasının asrı' olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımının devamında “Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda iş birliğimiz daha da derinleşecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak. İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum. Bu vesileyle bizlere ‘iki devlet tek millet' şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Muzaffer Ali Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz.” denildi.