Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İşler normale döndüğünde bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak”

Aynı uygulamayı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi alanlara genişletmeyi planlıyoruz. Amacımız asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak, onların ekmeğini ellerinden almak değildir. Sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Esnafın, hanelerin hariçteki üyesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kapıdan dışarıya adımımızı attığımız andan itibaren yüz yüze ilişki içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz. Esnaf, alışveriş ettiğimiz bakkal, manav, kasap, kırtasiyecidir, hırdavatçıdır. Esnaf tıraş olduğumuz berberdir, yemek yediğimiz lokantacı, pastanecidir. Esnaf çay içtiğimiz kıraathanecidir, ayakkabımızı yaptırdığımız kunduracıdır. Esnaf hayatımızın her anında birlikte olduğumuz kişidir. Derdimizi sevincimizi onlarla paylaşır, gerektiğinde yardım isteriz, gerektiğinde yardımına koşarız. Esnafın birliği, huzuru, refahı, mutluluğu bizim için çok önemlidir. Aile içindeki sıkıntının bize etkisi neyse esnaftaki sıkıntının etkisi de aynıdır. Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış, bu şerefe nail olmuş bir kişi olarak sizleri en iyi ben anlarım. Belediye başkanlığım, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemimde esnaflarımız ile bir araya gelmeye özel önem verdik. Sizlerle içtiğim bir bardak çayın, yaptığımız sohbetin özellikle keyfini başka bir yerde bulamadım. 17 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza en güzel hizmetleri getirmeye gayret ettik. Esnaflarımız için yaptıklarımızın en yakın şahidi sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

“Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile yüzde 0 seviyesine kadar indiren iktidarız. Esnaflarımızın kullandıkları kredilere sağladığımız faiz sübvansiyonunu yüzde 20'den yüzde 50 ile yüzde 100 arasına çıkartarak sizlerin faiz yükü altında ezilmenizin önüne geçtik. Kredi limitlerini artırarak elinize göstermelik değil, işe yarayacak bir para geçmesini sağladık” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, “Şu anda esnaf ve sanatkarlarımız 200 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi kullanabilmektedir. Bugüne kadar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 2 milyon esnafımıza 100 milyar lira kredi verdik. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz. Sadece bu yıl Halkbank aracılığıyla kullandıracağımız kooperatif kefaletli kredi tutarı 22 milyar liradır. Kooperatif kefaletli kredilerde kanuni takip alacağının sıfıra yakın olması, esnaf ve sanatkarımızın ahlakına, borcuna, sadakatine işaret ediyor. Kredi vadelerini 5, 7 yıla hatta kimi durumlarda 10 yıla kadar uzatarak esnaf ve sanatkarımızın tüm kazancını bankaya verebileceği değil, işine verebileceği bir imkan ortaya çıkardık. Geçtiğimiz 17 yılda 7 milyar liralık hazine desteğini esnaf ve sanatkarımızın emrine verdik. Geçtiğimiz yıl kredi kullanarak işini büyüten, ayakta tutan esnaf ve sanatkarımızın sayısı 494 bine yakındır. Bununla kalmadık, sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görebilmelerini temin ettik. Geçtiğimiz yıl 26 bine yakın esnaf ve sanatkarımız 431 milyon lira KOSGEB desteği almıştır. Ülkemizin dört bir yanında esnaf ve sanatkarımıza hizmet veren küçük sanayi sitelerinin inşasında TOKİ'yi etkin olarak kullanmaya başladık. Esnaf ve sanatkar şuraları sizlerin meselelerinin enine boyuna konuşulduğu önemli toplantılardır. Bugüne kadar 5 şura yaptık, 6'nci şurayı da önümüzdeki yıl gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“Fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık”

Gıdadaki fiyat artışına değinen Erdoğan, “Sıkıntılarımız elbette var. Geçtiğimiz Ağustos ayında kur-faiz-enflasyon üçgeninde yürütülen ekonomik saldırılar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu saldırılara karşı milletimizle esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte mücadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya kalkan birileri çıktı. Meydanı bunları bırakmadık. Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkıyor, siyasette, ticarette fırsatçılara karşı mücadele ediyoruz. Milletimiz, sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkelidir. Onun için bu Tanzim satışlarının kurulması kararını aldık. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla bu simsarcıların mal satmasını engellemek için bu kararı aldık. Kastamonu, Çorum, Aydın ziyaretlerine değinen Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte seçim sonrası belediyelerimizin organizasyonu ve TESK, TESKOMB, ilgili bakanlıklarımız oturup konuşacaksınız belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle sizlerle birlikte en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Bizim derdimiz halkımıza ucuz ürünü satabilmektir. Dert sadece elma, armut, patates, soğan, sivri biber, domates değil. Bunun yanında temizlik ürünlerinden tutunuz diğer birçok kaleme kadar bütün bunlarda ucuz ürünü halkımıza satabilmektir. Bunu sağlamamız lazım. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Karşımda ben ahileri görüyorum, ahilerinde aynen hizmetkar olma ruhuyla yaşadıklarını biliyorum. Bu fırsatçılara ikazımızı yaptık, girdikleri yanlış yoldan dönmeye, fiyatları makul kar seviyelerine uygun yerle çekme çağrısında bulunduk. Devlet olarak doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirim yaptık. Akaryakıt fiyatlarını vergi oranlarını değiştirmek suretiyle mümkün olduğunca sabit tutarak milletimiz üzerindeki yükü almanın gayreti içinde olduk. Tarımda, bu kadar mazot, gübre desteği veriyoruz. Bununla kalmadık pek çok destek programını hayata geçirerek reel sektörün de rahatlamasını sağlamaya çalıştık. Buna karşılık birileri fırsatçılıkta ısrar ettiler, öyleyse bizde kendi tedbirlerimizi alırız dedik. Büyükşehirlerimizde kurduğumuz Tanzim satış noktalarında uygun fiyatla sebze meyve satışını başlattık. Aynı uygulamayı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi alanlara genişletmeyi planlıyoruz. Amacımız asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak, onların ekmeğini ellerinden almak değildir. Sadece fırsatçılara derslerini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacak. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları atıyoruz” diye konuştu.

Ekonomik tetikçilere Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız”

Erdoğan, “Biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve sanatkarlarımız görecekler. Zincir marketler fiyatlarda çağrımıza rağmen indirmediler ama şu uygulamayı başlattık ve zincir marketlerde fiyatları indirmeyi başlattılar. Yapılan iş bu. Şimdi yapacağımız çalışmalar neticesinde büyük ihtimalle seçim sonrasına kalır, baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği halinde bunları oturup konuşarak yeni bir yol haritası ve yeni yol haritasıyla da bu işi en ücra köşeye kadar İnşallah dağıtım mekanizmalarını daha da güçlü kılarak bu adımları atacağız. Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacağınıza, aynı zamanda bu fırsatçılara da hak ettikleri dersi vereceğinize inanıyorum.

Biz milletimizi sefaletten kurtarma değil, onları dünyanın en ileri ülkelerinin hayat standartlarına çıkartma sözü veriyoruz. İcraatlarımıza hayalleri dahi yetişemeyenler aradaki bu farkı göremezler. Bizim karşımıza patates, soğan, domates, patlıcan, sarımsakla çıkanlar inanın stoklarda bunu çürütmüşlerdir. Bunları hep yakaladık.”