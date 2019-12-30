Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız”

İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun dile yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca yönelik yapılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri törenine katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan akademisyenlere ödüllerini takdim etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TÜBİTAK Bilim ve Teknik 1990 Ağustos sayısını hediye etti. Kanal İstanbul'un gündemde olduğunu kaydeden Bakan Varank, TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin 1990 Ağustos sayısında merhum Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Önem'in bir makalesi olduğunu ve makalenin sonunda, “İstanbul Kanalı şimdilik şüphesiz bir hayaldir ama insanoğlu tarih boyunca hep gönlündeki büyük hayalleri erişmek savaşını vermemiş midir? Bu da onlardan biridir işte” ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de buradan hareketle 1994'te İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman Kanal İstanbul projesi üzerinde çalışmaya başladık ve o dönemden itibaren şu anda da Binali Yıldırım ile birlikte kendisi ulaştırma bakanı olduğunda dedik ki süratle Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz. Tabi heyecanımız çok büyüktü. Çünkü Kanal İstanbul ile birlikte biz bir şeyi ispat ediyorduk. O da neydi. Bir İstanbul boğazının bırakın ihtiyaca cevap vermeyi sürekli olarak kazalarla, Montrö'nün ayrı bir siyasi tehdidi. Bize çok daha farklı bir burada yatırım gerekir dedik ve bunu da bilim teknoloji de okuduğumuzda demek ki biz doğru istikametteyiz, o zaman bunu yapmamız lazım dedik. Bunu da gerçekten İstanbullulara bu projeyi takdim ettik. Ne yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde yaptılar, ikinci de, üçüncü de yaptılar, Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, Osman Gazi Köprüsü'nde, Orhan Gazi Köprüsü'nde yaptılar. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun dile yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca yönelik yapılıyor. Kanal İstanbul'u yaparken 2 tane de modern akıllı şehri bununla beraber inşa edeceğiz. 2 yolumuz var ya yap-işlet-devret ile ya da milli bütçeyle yapacağız. Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi muktedirdir. Yap-işlet-devret olursa bizim için çok iyi olur. Olmadı milli bütçeyle bunu yapmamız mümkün. Her ikisinde de şu anda elimizde imkanlar var. Hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı.