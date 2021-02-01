Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına sürücüsüz otobüs Karsan Otonom Atak Electric ile gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'in ilk yolcusu oldu. Erdoğan, "Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar. Bunda hiç şüphem yok. Bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Misafirlerimiz için çok ses getirir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karsan liderliğinde ADASTEC iş birliği ile geliştirilen Avrupa ve Amerika'nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü 'Otonom Atak Electric'i yakından inceleyerek test etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO'su Okan Baş, ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güçlü ve ADASTEC CEO'su Ali Ufuk Peker de katıldı. Etkinlikte, aynı zamanda kendi sınıfında Avrupa ve Amerika'nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olan Karsan Otonom Atak Electric'le ilgili kapsamlı bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle sürücü koltuğu boş olan otonom otobüse binerek Külliye içinde seyahat etti.

Yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesini Karsan ve ADASTEC'in ortaklaşa ürettiğini bildiren Erdoğan, test sürüşünün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmış olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 metre boyundaki araçta herhangi bir sesin olmadığını ifade ederek, yapay zekanın yayalara, tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı olduğunu, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirileceğini aktardı. Bunun Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Karsan'ı ve ADASTEC'i tebrik etti.

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar. Bunda hiç şüphem yok. Bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bu süre üretimle birlikte artık mazottu, benzindi bunlar kalkıyor. Her şey artık elektrikliye dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Bu tabi aynı zamanda temiz enerjinin de ön adımları. Çünkü dünya temiz enerjiye gidiyor. Bu iklim değişikliğinin tartışıldığı, en önde olduğu bir sürecin içerisinde... Bize de diyorlar; 'Siz niye iklim değişikliği noktasında adım atmıyorsunuz?' Ben bunu diyenlere şunu söylüyorum, Amerika şu anda iklim değişikliği ile ilgili adımı atsın, biz de atarız. Onlar atmaz, biz atarsak... Bizim şu anda sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz, hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız, adımı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir görüşme yaptığını hatırlatarak, kendisine, bu konuları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

"Fiyatlandırma nasıl olacak"

Konuşmasının ardından, "Otobüsü, yurt içinde yollarda görecek miyiz?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Önemli olan sürümde kazanabilmek için acaba fiyatlandırma nasıl olacak. Rakamlar yüksek olursa, talibi çok fazla olmaz. Patron biliyor bu işi. Gençler daha bu işlerden pek anlamaz, onlar hemen kazanmak isterler” dedi.

"Külliyede kullanılacak mı otobüsler?" sorusu üzerine Erdoğan, böyle bir şeyi söylediğini, firmanın "ne kadar isterseniz hemen" dediğini ifade etti. Erdoğan, özellikle misafirler için bu durumun ses getireceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan Karsan Otonom Atak Electric'te muhabirlerle yolculuk yaptı. Muhabirlerin araç içerisinde sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bugün 25- 30 km hızla gidiyor. Yayayı gördüğü zaman hemen duruyor. Yayayı gördü ve durdu. Başka bir jesti görmemiz lazım" dedi.

Erdoğan, "İnan bey şimdi bunlardan Cumhurbaşkanlığına kaç tane hediye edilecek" diyerek Saniye ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a 'Mustafa kaç tane isterseniz Cumhurbaşkanlığına hediyem olur diyor" dedi. Erdoğan, bu arada inşallah süreçte test vs. özel misafirler için tam kullanılabilecek bir otobüse sahip olmuş oluruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanının böyle bir aracı test ettiğinin söylenmesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu ülkemizde bir ilk. Belki de öyle bilmiyorum başka var mı? Ülkemizde böyle bir eserin ortaya konmuş olması bizi ciddi manada mutlu etti. İnşallah seri üretime giriyorlar, bunun adımları atılmış vaziyette. İnanıyorum ki, Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir icraatı ülkemizde gerçekleştirmiş olmak ve bunu ülkem adına, milletim adına ,sanayiciler adına yaşamış olmak şahsıma tüm üreticilerimize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu üretim bundan sonraki süreçte bizleri çok daha mutlu edecek. Temennimiz odur ki bizim sanayi üretiminde, icraatında yapay zeka ile birlikte çok büyük bir mesafeyi almış olacağımıza inanıyorum. Bu daha geliştirilecek tabi ki, hızı daha da yükselecek. 50'yi bulur" diye konuştu.

Türkiye otomotiv sektörünün köklü markası Karsan ve Türk teknoloji şirketi ADASTEC'in otonom yazılımları ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Karsan Otonom Atak Electric'i yakından inceleyerek test ettiği etkinliğe, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO'su Okan Baş, ADASTEC Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güçlü ve ADASTEC CEO'su Ali Ufuk Peker de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet incelemelerinin ardından sürücü koltuğunun boş olduğu Seviye 4 otonom özelliklerine sahip sürücüsüz Otonom Atak Electric'e binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tur attı. Karsan ve ADASTEC'in güçlerini birleştirerek Türk mühendisleri tarafından seri üretime hazır hale getirdiği Otonom Atak Electric, aynı zamanda kendi sınıfında Avrupa ve Amerika'nın ilk Seviye 4 sürücüsüz ve elektrikli otobüsü olma özelliğini de taşıyor.