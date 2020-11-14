Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kara boru hattını tamamladık”

Bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle 1970'li yıllardan beri kirlenen Ergene Nehri, nefes alacak. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Sistemi Doğu Hattı hizmete alındı. Kara boru hattının devreye girmesiyle arıtılmış sular ilk kez Marmara Denizi'ne deşarj edildi. Tekirdağ ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara botu hattını tamamladık. Bugün kara botu hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj ediliyor” dedi.

Türkiye'nin en büyük çevre projesinin omurgasını oluşturan etabı başarıyla tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin koordinatör valilik olarak yer aldığı ve 9 OSB'nin içinde bulunduğu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içinde yer alan derin deniz deşarjı kara boru hattının Doğu bölümü açıldı.

Arıtılmış sular denize

Ergene Nehri'ndeki kirli atıklar temizlendikten sonra arıtılmış sular, denizle buluştu. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde diğer bağlantılar da tamamlandıktan sonra bu hatta bağlanacak. Böylece hem Ergene Nehri temizlenecek hem de atık sular, arıtılarak Marmara Denizi'ne taşınacak.

AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene'yi kurtarmak için Ergene Havzası Eylem Planımızı devreye aldıklarını, bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su artıma tesisleri kurmak için harekete geçtiklerin söyledi.

Tekirdağ'daki 5 müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayii Bölgesi'ndeki arıtma tesisinin çalışmaya başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1 Organize Sanayii Bölgelerindeki arıtma tesislerini tamamladık. Önümüzdeki sene de inşallah Velimeşe Arıtma Tesisini tamamlıyoruz” dedi.

Denize ilk deşarj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene havzasında, arıtılarak temiz hale gelmiş suların, Marmara Denizine deşarj edilmesi için Derin Deşarj Projesini de başlattıklarını ifade ederek, “Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara botu hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj ediliyor.” diye konuştu.

2,5 milyar liralık kaynak

2003 yılında nehirdeki kirlenmenin çok ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.” dedi.

Doğrudan denize deşarj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tekirdağ programına eşlik eden Bakan Varank ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene Havzası aslına dönüyor. Arıtılmış temiz su, havzaya değil Kara Boru Hattıyla doğrudan derin denize deşarj edilecek. Sanayi tesislerinden kaynaklanan kirlilik son bulacak” ifadesini kullandı.

Ergene neden önemli?

Istranca Dağları'ndan doğan 283 kilometre uzunluğundaki Ergene Nehri, Meriç Nehri ile birleşerek Saroz Körfezi'ne dökülüyor. Ergene Nehri'nin oluşturduğu ve 1,5 milyon insanın yaşadığı Ergene Havzası'nda ayçiçeği, buğday ve çeltik gibi birçok tarım ürünü yoğun şekilde üretiliyor. Evsel ve endüstriyel atıklar, yer altı kaynaklarının bilinçsiz kullanımı, zirai ilaç atıkları gibi çeşitli nedenlerle kirlenen Ergene Nehri için 2011 yılında başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandı.

Ergene'de neler yapıldı?

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 395 kilometrelik dere yatağı temizlendi. Nüfusu 10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 38 yerleşim yerinde kanalizasyon sistemi inşa edildi. Taşkınlara yönelik tedbirler alındı. Toplam 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi.

Doğa hayattır, Ergene yaşamdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylem planı ile ilgili değerlendirmeler yaptığı sırada bir de video gösterildi. Eylem planında gelinen aşamanın görüntülerle anlatıldığı videoda, “İlk defa, kirli atıklar temizlendikten sonra karaya değil doğrudan denize karışacak. Bu sayede Ergene havzası, eski görkemli günlerine dönerek bölgenin nefesine nefes katacak. Hem yüzeysel hem de yeraltı suyunun kalitesi en yüksek seviyelere çıkacak ve daha önce Ergene nehrini kirleten atıklar can suyu olarak doğaya geri dönecek. Doğa hayattır, Ergene yaşamdır. Bize düşen onu korumak ve kollamaktır” ifadeleri dikkat çekti.