Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kara bulutlar dağılacak”

Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz” dedi.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediye başkanları ile birebir görüştüğünü, sorunları dinlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında yapılan sunumlar hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Ülkemizin dört bir yanından gelen büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarımızın Genel Merkez yönetimi ve bakanlarımızla faydalı görüşmeler yaptıklarına inanıyorum” diye konuştu.

İstişarenin önemini anlatan Erdoğan, “Herkes görüşlerini, tenkitlerini, tekliflerini ortaya koyacak, sonuçta heyetten çıkan karara tabi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Bu saldırı elbette sıkıntılara yol açtı ama ekonomimizin de direncini artırdı”

Ekonominin güvenlik ile birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerinin arasında olacağını söyleyen Erdoğan, “Son 6 yılda neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar güvenliğimizle birlikte ekonomimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı ülkemizin sadece yönetimini ele geçirmek değildi, aynı zamanda ekonomimiz de sabote edilmeye çalışıldı. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında kur ve onunla bağlantılı olanak faiz ve enflasyon üzerinden ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık. Kısa sürede gereken tedbirleri aldık, normalleşme sürecine geçişi sağladık. Bu saldırı elbette sıkıntılara yol açtı ama ekonomimizin de direncini artırdı. Ülkemize dayatılan kur, faiz, enflasyon şer güçlerine karşı nasıl davranmamız, nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını yaşadıklarımızı göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık. Son çeyrekteki küçülmeye rağmen yılı yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık. İhracatımız 168 milyar dolar gibi tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişi işaret ettiğini görüyoruz. Güven endeksinden sanayi üretimine ve kapasite kullanım oranlarına kadar her konuda müspet haberler geliyor. Arada sırada bazı sıkıntıları haberler aldığımız da olmuyor değil. Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre var. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladık. Vergi sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bu yıl içinde hayata geçireceğimiz yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık. Öncelikle bankacılık sektörünün sermaye yapısını güçlendirecek ve bunun üzerinden reel kesimin finans imkanını genişleteceğimizi söyledik. Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz. Ekonomide son 9,5 ayda yaşananlar ülkemizin ekonomik gerçeklerinden kaynaklanmış değildir. Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. 1 ay öncesinde de benzer girişimler oldu, tedbirlerimizi alıp kimse fark etmeden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomi terörüne de teslim olmadık, olmayacağız. Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa davasından asla taviz vermeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki, ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok” şeklinde konuştu.