İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.


Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.