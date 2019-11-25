İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Katar'a gitti.


Ankara Esenboğa Havalimanından hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, bürokratlar ve gazeteciler eşlik ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin beşinci toplantısına katılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.