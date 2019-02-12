Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören'nin büyük yatırımlarını hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Keçiören Belediyesince son 3 yılda yapılan ve proje maliyeti 189 milyon 607 bin TL tutarındaki 145 tesisin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Belediyesi tarafından toplam maliyeti 189 milyon TL tutarındaki 145 tesis ile Ankara Valiliği tarafından yapılan 143 milyon TL yatırım bedelli 7 eğitim kurumunun hayırlı olmasını temenni ederek, Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni Çubuk Çayı Kamil Ocak Mahallesi ile Kalaba arasını kapsayan örnek bir eser olarak tanımladı.

Erdoğan, "Ihlamur ağacı Ankara'nın sembolüdür. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisine de bin adet ıhlamur ağacı dikilerek Keçiören'e yeni bir yeşil vaha kazandırıldı. Ihlamur Kasrı ise sosyal hayata renk getirecek bir yatırım. Kartaltepe Kent Ormanı da ilçemize hizmet verecek, özellikle de aileleriyle spor yaparak keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Belediyemiz öncülüğünde tamamlanan Yükseltepe Kentsel Dönüşüm projesiyle 451 vatandaşımız evlerine kavuştular. Spor salonumuz, anıtlar, taksi durakları, muhtarlık binaları, semt pazarları da tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Keçiören'i şehrin parlayan yıldızı olarak tanımlayarak, 10 yılda büyük hizmetler yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkürlerini iletti. Belediyelerin gıda tanzim satışlarına başladığını hatırlatan Erdoğan, temizlik malzemelerinin de buna dahil edileceği müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim yatırımlarının Keçiören'e hayırlı olması temennisinde bulunurken, Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara'nın son yıllardaki gelişimine dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da 145 tesiste emeği geçenlere teşekkür ederek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

"İlçemiz Türkiye'de 'çok yüksek insani gelişim gösteren' 30 ilçeden biri"

Açılışı yapılan tesislerle ilgili bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Tek mahallenin değil tüm Keçiören'in belediyesi olduk. Keçiören'i çekim merkezine dönüştürdük, arsa birim fiyatlarında yüzde 343'e varan bir artış sağladık. TÜİK raporlarına göre Türkiye'de en fazla konut satışı yapılan ikinci ilçe olduk. İlçemiz Türkiye'de 'çok yüksek insani gelişim gösteren' 30 ilçeden biri, yönetişim ve saydamlıkta Türkiye ikincisi oldu. E-devlet kapısı üzerinden en fazla hizmet veren Belediye unvanını aldık. Keçiören'i sınıf atlattık. Medeniyet değerleri ile buluşturma noktasında, hizmet ve gönül belediyeciliği esaslı, insana dokunan yatırımlarımız ile Keçiören'i 2023'e hazırlamanın kıvancını yaşıyor ve 'benzersiz şehirlerimizin' geleceğe bırakacağımız en güçlü miras olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el yapımı bir tablo takdim etmesinin ardından aralarında doğaya dönüş projesi ödüllü vadi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, ilk spor salonu Taha Akgül Spor Salonu, Bağlum'un ilk kültür merkezi Abdurrahim Karakoç Gençlik, Kültür ve Spor Merkezi, ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı, Ihlamur Kasrı, Ankara'nın ilk Millet Kıraathanesi, Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi, Aşık Veysel Nikah Sarayı, ilk sergi salonu, anıtlar, mahalle konakları, tarihi bağ evleri, taksi durakları, muhtarlık binaları, parkların da yer aldığı 145 tesisin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Açılışın ardından Keçiören Belediyesi Başkanlık makamını ziyaret eden Erdoğan, Ak ve beraberindekilerle kısa süreli sohbet etti.