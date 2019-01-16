Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kitaroviç'i resmi tören ile karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'i resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'i karşıladı. Erdoğan ve Kitaroviç'in tören alanındaki yerini almasından sonra her iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Kitaroviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Her iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında iki lider Külliye merdivenlerinde Türk ve Hırvatistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kitaroviç önce baş başa, ardında da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdikten sonra anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.