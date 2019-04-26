Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.

Kızılcahamam Eliz Otel'de 3 gün sürecek kamp için Kızılcahamam'a havayolu ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterden indikten sonra otele geçti. MKYK ve MYK üyelerinin yanı sına Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, il başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı kampın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.