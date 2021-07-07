Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini verdi

Merve ve Ali Ürün çiftinin sevincini paylaşan Erdoğan, bebeğe Zeynep Hatice ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da TOKİ konutunda oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti. Sincan Saraycık'ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından TOKİ konutlarında oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti. Daha önce kirada oturduğunu ve TOKİ yazıldığında ilk kurada evinin çıktığını belirten Mustafa Ürün, 2 yıldır oturduğu evi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ailenin çocuklarının karnelerini de inceleyen Erdoğan, kendisine çizdiği resimleri gösteren küçük çocukla uzun süre sohbet etti karne hediyelerini verdi. Sağlık sorunu olan minik Yağmur ile de yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlarına küçük kızın sağlık durumunu takip etmeleri talimatını verdi.

Ürün ailesinin diğer fertleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlerinin evini ziyaret edeceğini öğrenince işlerinden izin alıp Erdoğan'ı görmek için kardeşlerinin evine geldi. Ali ve Merve Ürün çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğacak bebeklerinin ismini kendisinin koyması ricasında bulundu. Erdoğan çiftin bebeğine Zeynep Hatice ismini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine konuk olmasından duyduğu mutluluğu anlatan Mustafa Ürün, "Cumhurbaşkanımız evimize geldi, ben çaya davet ettim bizi gördü el salladı. Bizi kırmadı evimize kadar geldi sağ olsun. Çayımızı içti, sohbet etti. İsteklerimizi sordu. Onun sağlığından başka bir şey istemediğimizi söyledik. Babamla kardeşimle sohbet etti. Çok samimi, içten gerçekten Cumhurbaşkanımız makamını fazlasıyla hak eden birisi. Ben rüyamda üç sefer Cumhurbaşkanımızın elini öptüm. Üç gündür çevremdeki herkese Cumhurbaşkanım çaya gelecek diye söylüyorum. Çayı çok koy diye eşime söyledim. Kendisine de anlattım rüyamı. Bir arkadaşımız bir abimizle nasıl sohbet ettiysek öyle sohbetimiz oldu. Bizden biri Cumhurbaşkanımız. Samimi duygularımla söylüyorum bunları. Çay ikram ettik. Yoğundu evimize şeref verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızının sağlık sorunuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Ürün, “Kızımla ilgili yardımcı oldu. Kızımın hastalık sorunu vardı hemen doktorlarını çağırıp talimat verdi. Karnelerini gördü çocuklarımın harçlıklarını verdi. Rüyada gibiyim. Kalabalık bir aile olarak karşıladık. İş yerinden izin alarak geldik. Hepimiz çok seviyoruz. Aracından indiği sırada çaya beklediğimizi söyledim. Görevliler gelip konuk olacağını bildirdi. Çayımızı hazırladık. Allah başımızdan eksik etmesin, ona uzun ömürler versin" dedi.

Çizimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiğini belirten Yener Ürün ise, Erdoğan'ın karnelerini gördüğünü harçlık verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştığı için mutlu olduğunu belirten minik Yener, karakalemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizeceğini söyledi.

Merve Ürün ise, “Ben hiç bu kadar yakından görmemiştim. Görünce çok mutlu olduk. Eşim kendisinin hayranıydı. Duyunca apar topar geldik. Kızımız olacağını söyledik. İsmini koymasını rica ettik. Zeynep Hatice koydu kızımızın ismini" dedi.