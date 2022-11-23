Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küba ile ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik"

İş birliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca mutlu etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya tek taraflı uygulanan yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır. Küba ile ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaretin Fidel Castro tarafından 1996 yılında gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “2015 senesinde Küba'ya ilk resmi ziyareti yapmıştım. Devlet başkanının ziyareti ülkelerimiz arasındaki diplomatik ziyaretlerin 70. yılına denk gelmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu tarihi ziyaretin Türkiye Küba ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” dedi.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerin Türkiye'nin dış politikasının temel sütunlarından birini oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küba ile iş birliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum. Son dönemde Küba'dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından memnuniyet duyuyorum. Devlet Başkanı sayın Diaz-Canel ile görüşmelerimizde Türkiye - Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İş birliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca mutlu etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya tek taraflı uygulanan yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır” ifadelerini kullandı.

Küba ile ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığının ikili görüşmelerde bir kez daha teyit edildiğini kaydeden Erdoğan, "Enerji, turizm, inşaat, kalkınma, sağlık, tarım, çevre gibi alanlarda mevcut iş birliği geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul - Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin her boyutuna önemli katkılar yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde değerli dostumuzun destekleriyle Türk şirketlerinin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde TİKA'nın Küba'da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteğin sürdürüleceğine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye ve Küba korona virüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır. Bundan sonraki süreçlerde ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmelerimizde ele aldık. Güçlü sağlık altyapısına sahip iki ülke olarak bu alandaki iş birliğimizi çok daha ileri seviyeye taşıyacağız. Küba'nın Afrika başta olmak üzere gönderdiği tıbbi ekipler sağlık sayısının yetersiz olduğu ülkelerde adeta can simidi olmuştur. Türkiye asırlar boyunca sömürülen bu kıtanın insanlarına yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Küba ile bu anlamda Ekvator Ginesi'nde ortak bir proje gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ise, "Çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaret bizim için gerçekten çok önemli. Bütün bu ilişkiler saygı, egemenlik ve iş birliği kapsamında geliştirildi tarih boyunca. Sayın Erdoğan ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde çok meyve veren çalışmalar gerçekleştirdik. İyi bir tempo oluşturduğumuzu düşünüyorum. İki tarafta da pandemiye rağmen iş birliği gerçekleşti. Ticari ikili ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da ticari ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi çok daha çeşitlendirmek konusunda mutabık kaldık" dedi.