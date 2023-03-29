Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katalin Novak'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak, tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak gazetecilere poz verdi.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.