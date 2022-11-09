Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’de yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.