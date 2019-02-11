Cumhurbaşkanı Erdoğan millet kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da millet kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların toplu açılış töreni için Sincan'a gitti. Lale Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sincan Belediyesi tarafından yapılan millet kıraathanesini ziyaret etti. Erdoğan, millet kıraathanesinde bulunan gençlerle sohbet edip çay içti. Gençlerle uzun süre görüşen Erdoğan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.