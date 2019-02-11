İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan millet kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan’da millet kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da millet kıraathanesinde gençlerle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların toplu açılış töreni için Sincan'a gitti. Lale Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sincan Belediyesi tarafından yapılan millet kıraathanesini ziyaret etti. Erdoğan, millet kıraathanesinde bulunan gençlerle sohbet edip çay içti. Gençlerle uzun süre görüşen Erdoğan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.