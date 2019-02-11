Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız”

Faiz, döviz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız” dedi.

Sincan Lale Meydanı'nda toplu açılış töreninde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanı dolduran kalabalık ile birlikte “Nereden nereye” şarkısına eşlik etti.

“Sincanlı kardeşimiz, bozkırın ortasında kurulan bu ilçemizi her gün daha da ileriye taşıyor”

Abdürrahim Karakoç'un da Sincan'da yaşadığını belirten ve bir şiirini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sincan işte böylesine büyük zenginliklere ev sahipliği yapan bir ilçedir. Ankara'da sanayi ve ticaretin nabzının attığı bir bölgede yer alan Sincan; emeğin, alın terinin, tevekkülün, huzurun kıymetini çok iyi bilir. Ülkelerinin geleceğine dört elle sarılan Sincanlı kardeşimiz, bozkırın ortasında kurulan bu ilçemizi her gün daha da ileriye taşıyor” diye konuştu.

Sincan'ın sadece nüfusunun artmakla kalmadığını, aynı zamanda yıldızının da parladığını söyleyen Erdoğan, “Bugün açılışını yapacağımız yaklaşık 56 trilyonluk eserler ve hizmetler son dönemde yapılanların küçük bir örneğidir. Resmi açılışını yapacağımız Sincan Belediyemizin çok amaçlı kültür merkezinin, stadyumunun, hanımlar lokalinin, mahallelerimizdeki parkların, spor alanları ve semt pazarlarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı şekilde Sincan Anadolu Lisesi ve Spor Salonu başta olmak üzere ilçemize kazandırılan 39 trilyon lira yatırım bedeli olan 5 eğitim tesisinin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir diğer önemli projemiz 2 kilometrelik tramvay hattıdır”

Önümüzdeki dönem için Sincan'a çok önemli yatırım müjdelerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bunlardan birisi 2 etap halinde yapılacak olan ve 600 bin metrekare alana sahip Beyören Millet Bahçesi'dir. Diğeri, Temelli Göleti Millet Bahçesi'dir. Bu eser Ankara'nın giriş kapısı diyebileceğimiz Temelli'deki göletin çevresinde yapılacaktır. Bir diğer önemli projemiz 2 kilometrelik tramvay hattıdır. İlçenin iki ayrı yakasında bulunan metro ve Başkentray istasyonları arasında kurulacak bu tramvay hatları ile inşallah toplu taşım sistemleri arasındaki geçişler kolaylaşacak, trafik yoğunluğu azalacak. Bir başka önemli proje de rekreasyon ve poligon alanlarıdır. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda poligon hizmetinden yararlanabilmesini temin edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ankara'daki şehir hastanesi Türkiye'nin en büyüğü olacak”

Ankara'nın 5,5 milyonluk nüfusu ile hayatın her alanında örnek bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, Ankara'nın üstlendiği tüm yüklerin altından başarı ile kalktığını söyledi. Erdoğan, “İzmir, körfez pislikten, kokudan geçilmiyor. Aynen benim aldığım İstanbul'un Haliç'i gibi. İnşallah şimdi İzmirli kardeşlerim İzmir'de Cumhur İttifakı'na verecekler ve Nihat kardeşimle İzmir'i pırıl pırıl yapacağız” dedi.

17 yıldır her alanda Türkiye'yi kalkındırmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Erdoğan, iktidarları döneminde Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerinin altını çizdi. Ankara'da şehir hastanesinin yapıldığını kaydeden Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde şehir hastanemizin açılışını yapacağız. Burada yaklaşık 3,5 milyon hasta kalabilecek. Yatak sayısı bu kadar fazla” diye konuştu.

Erdoğan, konuşması esnasında ezan okununca konuşmasını keserken, ekrana şehir hastanelerinin görüntüleri verildi. Erdoğan, “Bu hastanelerden dünyada yok. Şu anda Ankara'daki şehir hastanesi Türkiye'nin en büyüğü olacak. Birkaç gün içinde açıyoruz. Arkasından da Etlik Şehir Hastanesini açacağız” şeklinde konuştu.

“En tehlikeli fırsatçılık Türkiye düşmanlarının ağzı ile siyaset yapandır”

Türkiye'nin demokraside ve ekonomide geldiği yerin önemli ancak yetersiz olduğunu söyleyen Erdoğan, “Daha gidecek çok yolumuz, atacak çok adımımız, yapacak çok işimiz var. Sıradan bir gelişmekte olan ülke seviyesinden gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaştırdığımız Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için öncelikle istikrar ve güven ortamını muhafaza etmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bu seviyeye yaklaştıkça içeriden birileri, dışarıdan başka birileri adeta paçamıza yapışıyor, aşağıya indirmeye çalışıyor. Özellikle son 6 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız o saldırılara baktığımızda aslında doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Türk milletinin bir özelliği vardır, herkes saldırıya uğradığında köşesine çekilir, siner. Biz ise tam tersine silkelenir, kendimize geliriz, daha büyük atılımlar için enerji ve moral toplarız. Nitekim onlar yüklendikçe Türkiye'nin hedeflerine ulaşma konusunda azmi bileniyor. Eskiden siyaseti pamuk ipliğine bağlı, yönetimi kaygan zeminde ilerleyen, ekonomisi birkaç milyar dolarlık manipülasyon ile sarsılan bir Türkiye vardı. Şimdi bölgesinde ve dünyada sürekli yükselen bir Türkiye var. Etrafımızın terör örgütleri ile kuşatılmaya çalışılmasının sebebi budur. Ekonomimizin akıl ve iz'an dışı gerekçelerle çökertilmeye çalışılmasının sebebi de budur. İçimizdeki siyaset ve ticaret muhterislerinin kışkırtılarak istikrarımızın tehdit edilmeye çalışılmasının sebebi de budur. Maalesef fırsatçılar her yerde ve her dönemde, bu dönemde de hemen işe koyuldular. Faiz, döviz, enflasyon kıskacında teslim alınmaya çalışılan Türkiye'nin mücadelesine destek vermek yerine fırsatçı bir anlayışla kene gibi milletimizin sırtına yapışanlara meydanı bırakmayacağız. Fırsatçı kimdir biliyor musunuz? Fırsatçı en yüksek döviz kurundan fiyat belirleyip, kur epeyce gerilediği hala aynı etikette ısrar edendir. Fırsatçı elinde malı olduğu halde fiyatlar yükselsin diye bunu piyasaya sürmeyip stokçuluk yapandır. Şimdi olduğu gibi patates, domates, biber, vesaire, ne oldu, şimdi bugünden itibaren Ankara, İstanbul başladık. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bütün bu ürünleri satmaya başladık. Şimdi fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek. Bunlarla kalmayacağız, pirinç, bulgur, mercimek, hepsi. Sarımsakları depolarda çürütüyorlar, uygun fiyatlarla vermiyorlar. Fırsatçı girdi maliyetleri orantısız şekilde fiyatları katlayandır, çarklar dönmeye devam etsin, üretim ve istihdam sürsün diye devletin kendisine sağladığı imkanları kolay kazanç hırsıyla götürüp başka yerlerde kullananlardır. Fırsatçı, elinde imkan olduğu halde ülkesinin bu kritik döneminde onu kullanmayıp bir başka köşede pusuda bekleyendir. En tehlikeli fırsatçılık da tüm bunları gördüğü halde, bildiği halde, ülkesinin ve milletinin saflarında yer almak yerine Türkiye düşmanlarının ağzı ile siyaset yapandır. İşte sebze meyve olayı budur. Bay Kemal bunlarla uğraşıyor. Bay Kemal biz seni SSK Genel Müdürü olduğun zamandan tanıyoruz, hastaneye sağlıklı girenler hasta çıkıyordu. Siz ölüleri bile rehin aldığınız, biz sizi biliyoruz. Kim bu, bunlar Bay Kemal, onların zihniyeti. Bu devir kapandı. Böyle bir şey artık yok” açıklamasında bulundu.

Ekonomideki dalgalanmanın boyutu ile orantısız bir şekilde fiyatları katlayanların da, bunun istismarını yapanların da Türkiye'ye saldıranların değirmenlerine su taşıyanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Üç kuruş fazla kazanmak veya üç oy fazla oy almak için koskoca bir ülkenin ve bu aziz milletin sırtına hançer saplamaktan çekinmeyenlere dersini siz vereceksiniz” dedi.

“AK Parti ve MHP el ele verdiler ve ittifakı en ideal yere taşıdılar”

Konuşmasında Cumhur İttifakı'ndan da bahseder Erdoğan, “Bu mücadelede yerli ve milli kim varsa birlikte yürümeye hazırız. Cumhur İttifakı'nın gerisinde işte bu anlayış var. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kuruldu. Sizler Cumhur İttifakı'nın tabanında hangi zihniyetin olduğunu biliyorsunuz. AK Parti ve MHP el ele verdiler ve ittifakı en ideal yere taşıdılar. 7 Ağustos Yenikapı ruhu diye bir ruh var. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geldi, saat 23.15. oradan tankların arasından, onların riyasetinde kaçarak Bakırköy Belediyesine gitti. Saat 01.15 bende Atatürk Havalimanı'na ailemle birlikte indik. F-16'lar, helikopterler uçuyor, milletimizle beraber olduk. O da Bakırköy Belediyesinden izliyor” diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in Sevr Mağarası'nda yaşadığı olayı anlatan Erdoğan, “Biz Rabbimize sığınıyoruz. Darbe gecesi milletimizin istiklaline ve istikbaline birlikte sahip çıktığımız MHP ile kurduğumuz ittifakı seçim sandığına taşıdık. Cumhur İttifakı'nın temelinde Rabia'mız vardır” diyerek tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusunu yineledi.