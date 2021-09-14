Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.