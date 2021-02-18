Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Sporcu Burs Programı'nı tanıttı

Erdoğan, “Gayemiz, bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek, bizim yürüdüğümüz zorlu yollardan gençlerimizi yürütmemektir” dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde 100 Destek Programı'nın hayırlı olmasını dileyerek, sporcu bursu ile 2020 yılında vakıf üniversitelerine yerleşen 76 genci tebrik etti. Erdoğan, “Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan gençlerimizi eğitim öğretim hayatlarında aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Sporla eğitimi birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim çocukluğumuzda maalesef spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerlerdi. Futboldan basketbola birçok sporu çoğu defa ailelerimizden gizli şekilde mahalle aralarında sürdürmeye çalışırdık. Kağıttan toplar yapardık, sokak aralarında top oynardık. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına geçen arkadaşlarımızın ekseriyeti de eğitimden mahrum kalmıştır. Halbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri eğitim öğretim hayatının ayrılmaz parçası olarak görülür, sporcular da el üstünde tutulurdu. Dünyanın birçok prestijli üniversitelerinde akademik çalışma ile sportif başarının el ele gittiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor alt yapısında da çağ atlamıştır. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 675'ten 3 bin 903'e yükselttik” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları döneminde yapılan spor tesislerine ilişkin bilgi verdi. Faal sporcu sayısının son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştığını açıklayan Erdoğan, okullarda yürütülen sportif yetenek taramasıyla tespit edilen kabiliyetli çocukların özel eğitime alındığını kaydetti. 43 ildeki sporcu eğitim merkezlerinde bin 61 gündüz, 610 yatılı olmak üzere toplam bin 671 sporcu yetiştirildiğini belirten Erdoğan, bu öğrencilere özel eğitimler verildiğini söyledi. Başarılı sporcuların emeklerini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek programlarını uygulamaya aydıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Örneğin, 2021 yılı itibarıyla sporcu eğitim merkezlerimize devam eden gündüzcü sporcumuza aylık 565 lira, yatılı sporcumuza 706 lira harçlık ödemesi yapıyoruz. Yıldızlar kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza aylık bin 555 lira harçlık desteğinde bulunuyoruz. Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinde ise 465 yatılı, 728 gündüzlü olmak üzere toplam bin 193 sporcumuz yararlanıyor. Burada büyükler kategorisindeki olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza aylık 2 bin 825 lira harçlık ödemesi yapıyoruz. Üniversiteyi kazanan bütün milli sporcularımıza burs veriyor, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınma önceliği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “2002 yılında sadece bin 481 madalya kazanabilen sporcularımız, salgın öncesi son yıl olan 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile hepimizi sevindirdiler. Keza önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat Oyunları için kazanılan kota sayımız 10 branşta 53'e ulaştı, paralimpikte ise 8 branşta 55 kotamız bulunuyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen sporcularımız katıldıkları uluslararası organizasyonlarda üstün başarılar gösterdiler. Yüzmede, serbest dalışta, modern petlantonda, jimnastikte Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandık. Bayrağımızı gururla dalgalandıran her bir sporcu gencimize şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Spora ilgi duyan gençlerin artık eğitim ile hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadığını belirten Erdoğan, “Gayemiz, bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemek, bizim yürüdüğümüz zorlu yollardan gençlerimizi yürütmemektir. Çünkü gençlere yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde, kültürde, başarıları ile temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır. Gençlik geleceğin tohumu, istikbalimizin teminatıdır. Kamusu, sivil toplumu, üniversitesi, ailesi ile hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Vakıf üniversitelerimizle yapılan anlaşmalarla hayata geçirilen sporcu burslarını da bu çerçevede önemli bir adım olarak görüyorum. Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. Bu şekilde kendilerini yetiştiren sporcularımız arkadan gelecek nesillere de örnek ve destek olacaklardır. Halihazırda 76 sporcumuzun yararlandığı projemizin önümüzdeki dönemde hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor. Üniversitelerimizden sporcularımıza özellikle tahsis edilen kontenjanların belirlenmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyorum. Bu çalışmayı inşallah ortaokul ve lise seviyesine de teşmil ediyoruz. yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı. Başlangıçta 538 kontenjan ile ortaöğretimde uygulamayı hayata geçiriyoruz. Buradan tüm özel eğitim kurumlarımızı sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum. Sporcularımıza destek olan üniversitelerimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile el ele vermesi, okullarımızı bilim yuvası olmanın yanında artık spor hayatımız için de birer merkeze dönüştürecektir” diye konuştu.