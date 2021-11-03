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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Munkhbayar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı kabul etti. Büyükelçi Munkhbayar, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Tören, Büyükelçi Munkhbayar'ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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