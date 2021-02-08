Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Parçalanmaya başladılar”

CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP, ha HDP, hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar” dedi.

AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitap etti, CHP'yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti'nin mayası medeniyetimize, ülkemize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, daha çok güçlendirerek gösteriyoruz” ifadelerini kullanarak, parti mensuplarına şu sözlerle seslendi:

“Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız.”

2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, partililerden var güçleri ile sahada çalışmalarını istedi. Erdoğan, “Çocuklarımıza 2053 vizyonlarımızı hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmamız için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Erdoğan, Rabia işareti yaparak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yaptı.

“Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür”

Korona virüs salgını sürecinde dünyada yaşanan gelişmeleri anlatan Erdoğan, Türkiye'de son 18 yılda yapılan yatırımları hatırlatarak, bu yönde yapılan eleştirilere cevap verdi. Erdoğan, “Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş. Ama her şeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek ülkemize hayırlı bir hizmet vermiş oluruz” diye konuştu.

Partililerden sürekli sahada olmalarını isteyen Erdoğan, “Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetlerini yürüttüğümüz siyasetimizin sadece duyurulma yeridir. Yapmanız gereken, her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir” şeklinde konuştu.

“Her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 yıllık iktidarlarımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında ‘iman varsa imkan da vardır' diyerek her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine bakmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk. ‘Kendinize inanıyorsanız üstünsünüz' ilahi müjdesini rehber edinerek gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik. İnsanlarımız bizimle birlikte tüm platformlarda her türlü meselesiyle ilgilenen dinamik, vizyonel, gayretli bir kadroyla tanıştı. Milleti hor, hakir görerek sürekli aşağılayan kerameti kendinden menkul zihniyet yerine ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hareket eden bir tasavvura bıraktık. Anacığımla beraber orada hazırladığınız tablo için size teşekkür ediyorum. Giresun sizlere selam, sevgi, saygılarımı özellikle ifade ediyorum. Ana gibi yar olmaz, ayaklarının altı öpülesi analarımızla buralara geldik, onun için ayrıca kadın kollarımız büyük önem taşıyor. Biz gayretle hesabi değil, hasbi şekilde çalıştıkça milletimiz de daha kararlı bir şekilde bize sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Bizim projelerimize onların hayalleri yetmez”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütleri ile mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz. Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Karşımıza çıkan muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi. İşte şu anda karşımda Fatih'i görüyorum, bizim projelerimize onların hayalleri yetmez idrakini görüyorum, Şu anda biz Karadeniz'de doğal gaza ulaştık, Fatih ile ulaştık. Şimdi ise inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. Şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez” açıklamasında bulundu.

“İşte parçalanmaya başladılar”

CHP'de parçalanmaların başladığını belirten Erdoğan, “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi, işte parçalanmaya başladılar. Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Yine bugün nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şürekası çıkıyor. Kardeşlerim, hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. Bunu bilesiniz. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP'nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devri ile yarışır seviyeye geldi. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer, partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üstünü örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen, Menemen'de neler oldu biliyorsunuz. Sonunda Menemen'de şimdi AK Parti iktidar oldu. Şimdi buradan sesleniyorum, Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz, içlerindeki bu çürümeyi gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP, ha HDP, hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Bu tablo bize gençlerimize daha sıkı sahip çıkmamız, onların zihinleri ile beraber gönüllerini de zenginleştirecek adımları atmamız gerektiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz” dedi.

Erdoğan, programın sonunda Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlanarak yeni görev alanlara başarılar diledi.