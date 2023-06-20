İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lang'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


Büyükelçi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu Türkçe ' Size, bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım' ifadeleriyle takdim etti.

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