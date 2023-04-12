Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle iftar programında konuştu. Deprem felaketi sebebi ile Ramazanın buruk geçirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap ettiği konuşmasında, “Sizler bütün bu burukluk içinde boş durmadınız, ilk andan itibaren gerek belediye başkanlarım gerek AFAD olarak orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi ilçeleriyle paylaştınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak depremzede vatandaşlarımla hem hal olunuz. Birileri bir çok dedikodular uydurdu. Fitne, fesat uydurdular. 50 bin insanımızı kaybettiğimiz deprem afetinde sizler durmadınız koşturdunuz” dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceklerini belirtti. Köy evleri ile ilk hamleyi atmış olacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bunlarla birlikte deprem bölgesinde çadır kentler, konteyner kentler kurduklarını aktararak, "Bunlarla kalmadık, prefabrik konutlar kurduk. Bunlar öyle rastgele işler değildi. Bir taraftan köy evleri ve kalıcı konutlara başladık. Bunlar için birilerinden iane beklememize gerek yok. Biz bunları ispat etmiş bir iktidarız. Biz bunları Van'da, Malatya'da, Elazığ'da, Kütahya'da, İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiysek o takvim içinde konutları teslim ettik. Bütün bunlarla beraber bu sözlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz fazla. Yaralılarımızın birçoğunu KYK yurtlarında barındırdık. İstiyoruz ki hiç kimse ‘ah benim halim ne olacak' demesin. Bay Bay Kemal denilen zat, onun yavrucukları online sistemiyle üniversite eğitimi olmaz dediler. Covid'de biz online sistemle bu işi yapmadık mı. Bizim derdimiz Covid'den daha beter. Depremden çıkan kardeşlerimizi acil olarak aç açık bırakmayacağız dedik. THY'yi seferber ettik. Aldık Ankara, İzmir, İstanbul'a naklettik. Biz dertliyiz, bizim bu millete aşkımız var” açıklamasını yaptı.

"İlk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları mahşeri vicdana havale ediyoruz”

KYK yurtlarının depremzedelerin barınma ihtiyacında önemli bir rol üstelendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarımız müsait, online sisteme geçersek 850 bin o yurtlarda iskan edecek imkanımız var. Herkes de bundan memnun kaldı. Biz o yurtlara gittiğimiz zaman bize teşekkür ediyorlar. Devlet yoktu. İşte devlet buydu. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız. Israrla yürütülen bu harekatın doğru, hakkaniyetli olduğunu düşünmüyoruz. Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları mahşeri vicdana havale ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk andan itibaren kabine üyelerini deprem bölgesine sevk ettiğini belirterek, "Onlar da ekipleriyle beraber çalışmaya başladılar” dedi.

Bütün yan kuruluşların ilk andan itibaren bölgede yerini aldığını söyleyen Erdoğan, “Su yok dediler, biz her şeyi söyledik. Kullanma suyu ile içmeyi birbirine karıştırmayın dedik. Kullanma suyu ayrı, ama içme suyu içinde biz tırlarla binlerce tır içme suyu gönderdik bölgeye. Biz vatandaşımızı bu noktada çadırlara girdiğim zaman çadırlarda blok blok içme suları. İftiranın sonu yok, kötü söz sahibinindir" diye konuştu.

"Daha cenazelerimizi kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimizin affedecektir”

“Daha cenazelerimiz kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimizin affedecektir” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Bunu sizler yaşadınız, yoğun bir şekilde yaşadınız. 11 vilayetimiz ve 14 milyon nüfusu etkilemesi, çetin kış şartları işimizi zorlaştırdı. İlk bir iki gün gecikmeler tüm gayretlerimize rağmen yaşanmıştır. Konforlu ofislerinden ahkam kesenler başka dünyada yaşasalar da depremzedelerimiz samimi çabalarımızı biliyor. Yardım ve destek ekibiyle beraber 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yanında yer aldı Yaklaşık yarım milyon insan bölgeye yardıma koştu. Son ana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürdük. Binlerce insanımızı yaralı olarak kurtarmayı başardık. Asrın felaketine karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanlarından biri belediyelerimizdir. Depremin haberini alır almaz özellikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Diğer partilere mensup belediyelerden gayretle çalışanlar olduğunu biliyoruz. Belediyelerimizin envanterinde ne kadar iş makinesi arama kurtarma itfaiye varsa deprem bölgesine gönderdik” dedi.

"Hayat normale dönene kadar 250 kardeş belediyemiz bölgede çalışmayı sürdürecektir"

Depremden etkilenen iller ile kardeşlik köprüsü kuran 250 belediyenin, hayat normale dönene kadar bölgedeki çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu bir kez daha gösteren tüm belediyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Depremden en çok etkilenen 7 ilimizi partimizin 250 belediyesine zimmetledik. Depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek için ramazan etkenliklerini deprem bölgelerine kaydırdık. Hayat normale dönene kadar 250 kardeş belediyemiz bölgede çalışmayı sürdürecektir. Bu kapsamda sıfır atık yönetiminde önemli olan tek kullanımlık ürünlerin azaltılması yönünde çalışma yapılabilir. Seçim çalışmalarından bağımsız olarak deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ediyoruz.”

Enkaz kaldırma çalışmalarını Hatay dışındaki illerde bayrama kadar tamamlayacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nda Gaziantep-Nurdağı ve Kahramanmaraş-Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz. Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.14 Mayıs seçimlerinde kavga ayak oyunu ve didişmenin eksik olmadığını 7'li koalisyon yerine tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.