Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa bizim de gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türk askerinin konumuna ilişkin, “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Grup toplantısı sonrası TBMM Şeref Holü'nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türk askerinin konumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır. Şu anda Rusya belirli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Gerek Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla, gerekse Rusya'dan gelen bir heyetle görüşmeler yapılacak” açıklamasında bulundu.