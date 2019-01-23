İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere uçakla Rusya Federasyonu’na gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere uçakla Rusya Federasyonu'na gitti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyaretinde bulunacağı Rusya Federasyonu'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.


Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.