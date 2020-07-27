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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir'i kabul eti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan kupa seremonisinde Medipol Başakşehir ilk kez kazandığı şampiyonluk kupasını almıştı.

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