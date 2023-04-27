Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Santralin yıllık 1 buçuk milyar dolar katkısı olacak"

Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u tek başına bu santral tarafından sağlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme törenine Beştepe'den video konferans yöntemiyle katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasında sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaştıklarını belirten Erdoğan, "Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü bir ahdimizi gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldiğini kaydetti. Dünyada 422 nükleer reaktörün faal halde olduğunu söyleyen Erdoğan, 57 tanesinin yapımının devam ettiğini kaydetti. AB'nin elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ettiğini belirten Erdoğan, geçtiğimiz yıl AB Komisyonu'nun nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek, bu konudaki tereddütleri giderdiğini hatırlattı. Akkuyu ile ülkeyi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Projemize en başından beri destek veren sayın Putin başta olmak üzere Rusya Federasyonu makamlarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Santralin inşasında ve üretime geçme aşamasında görev alan Türk-Rus tüm personeli tebrik ediyorum" dedi.

Akkuyu'da 4 reaktörlü bir nükleer güç santrali inşa edildiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeli ile hayata geçirilmiştir. Akkuyu, Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje, Rusya'nın ilgili kuruluşu tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir" dedi.

Projenin inşaatı ile birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğunun yükleniciye ait olduğunu söyleyen Erdoğan, "Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor. Hiç şüphesiz sadece bu özelliği ile bile santralimiz ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkı ile stratejik yatırım unvanını hak ediyor. Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1 buçuk milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır. Buradaki birikim ve tecrübe bizi ileride nükleer alanında daha farklı yerlere taşıyacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralimizde görev yapacak teknisyen ve mühendislerimiz ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir" açıklamasını yaptı.

300'ü aşkın mühendisin Rusya'da yetiştiğini aktaran Erdoğan, "Bu santrali planlarken ve hayata geçirirken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depreminden etkilenmemesi mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin işlerini ne kadar titizlikle yaptığını gösteriyor. Santralimiz bu alandaki mevzuatı ile beraber Uluslararası Atom Ajansı'nın Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu ve AB şartlarını da karşılıyor. Bu projedeki tecrübelerimiz ışığında farklı bölgelerde inşasını planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz içinde inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz. Akkuyu projesini yürüten ve yüklenici olarak görev yapan firmalarımızın 6 Şubat felaketinin ardından depremzedelerimize sahip çıkarak gösterdikleri dayanışmayı daima şükranla hatırlayacağız. Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Akkuyu projemizin üretim öncesi hazırlıklarının son safhası olan nükleer yakıt çubuklarının nükleer santral sahasına tesliminin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.