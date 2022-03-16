Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar hızlanmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ayın 24'ünde NATO liderler zirvesi olacak. Bu liderler zirvesinde kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını bulabiliriz. Rusya Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir, bunları tekrar değerlendirme imkanı bulacağız. Avrupa Güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması noktasında mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“İki NATO ülkesi olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade den Erdoğan, Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacıyla girişimlerin sürdürüldüğünü belirterek, "Gerek ikili, gerekse daha sonra genişletilmiş çalışma yemeğimizde özellikle Türkiye Polonya ilişkilerini ele almak suretiyle bu ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi yönündeki irademizi sayın Cumhurbaşkanının Mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri resmi ziyarette güçlü bir şekilde el almıştık. Duda'nın ziyareti de bu iradenin somut göstergesidir. Görüşmelerde ağırlık olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO ülkesi olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk" dedi.

"Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması noktasında mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını kaydetti. Erdoğan, “Bu liderler zirvesinde kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını bulabiliriz. Rusya Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir, bunları tekrar değerlendirme imkanı bulacağız. Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz "açıklamasında bulundu.

"Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Moskova'da temaslarda bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Çavuşoğlu'nun yarın da yarın da Ukrayna'ya geçeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçte Polonya ile istişare ve işbirliğimizi sürdüreceğiz Malum Brüksel'de NATO liderler zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da ben değerli dostum Duda'yı tebrik ediyor kutluyorum. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar" dedi.

Vatandaşların tahliyesinde sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsani yardımların Ukrayna'ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin tesisi ile taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi.

"10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız"

Polonya ile olan ticaret hacmine yönelik bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen, yüzde 28 artış göstererek 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma Sanayi alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Polonya ile bölgesel konularda ve çok taraflı platformlarda da yakın bir iş birliğimiz mevcuttur. Türkiye AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu işbirliğini geliştireceğimize inanıyorum"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, “Zor zamanda sunduğu davet için teşekkür ederim. Polonya komşusu olan Ukrayna topraklarında bir savaş oldu. Rusya bağımsız bir ülkeye saldırı gerçekleştiriyor. Bu görüşmemizin ana konusu Ukrayna konusuydu. Cumhurbaşkanı, Ekonomik işbirliğimizin yanı sıra askeri işbirliğimizin de devam etmesini isteriz. Geçen sene Mayıs ayında çok güzel Savunma alnında bir işbirliği başlattık. Bu işbirliğini geliştireceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanı işe birlikte ortak ticaret hacmimizin 10 milyar doları geçmesini ümit ediyoruz. Hem Polonya hem Türkiye olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 600 yıllık bir tarihe dayanan dostluğu değil özellikle son 30 yıl içinde Türkiye2ye ziyarete gelen Polonyalı turistlerden bahsedebiliriz. İki ülke arasında kurulan dostluk ve ticaret ilişkiler, birçok Türk şirketi Polonya'da anlaşmalar gerçekleştiriyor. Hem Polonya piyasası hem Türkiye ekonomisi için faydalı işlerde kendilerini gösteriyorlar" dedi.

"Önemli bir devlet olarak Türkiye bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor"

Görüşmenin en önemli konusunun Rusya- Ukrayna olduğunu ifade eden Duda, "Türkiye'nin çabaları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir devlet olarak Türkiye bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Bir an önce Rusların saldırılarını engellememiz lazım. Sivillerin öldürülmesini, bombaları durdurmamız lazım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa gördüğümüz bu acı görüntülerin durdurulması lazım. Aynı zamanda mülteci konusu da tartıştık" açıklamasında bulundu.

"Uluslararası yardımdan faydalanamayacaksak biz de zor bir duruma düşebiliriz"

Türkiye'nin çok sayıda mülteciye ev sahipliğini yaptığını ifade eden Duda Türkiye'nin birikimlerinden yararlanmak istediklerini belirterek, “Bugün Polonya'ya 2 milyon mülteci girmiş bulunuyor. Çünkü bizim hesaplarımıza göre 100 bin kişi sınırdan geçiyor. Bugün bir mülteci krizinden bahsedebiliriz. Uluslararası yardımdan faydalanamayacaksak biz de zor bir duruma düşebiliriz. Cumhurbaşkanımızla bir tecrübe paylaşımı yaptığımız için teşekkür ediyorum. Türkiye mülteci krizini en yakından yaşayan bir ülke olmuş. Türkiye dolayısıyla halen mülteci krizi ile uğraşıyor. Kendi vatandaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Kendi evlerine kabul ediyorlar mültecileri. Yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.