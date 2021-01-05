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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin dördüncü yılında Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis Fethi Sekin’i şehadetinin dördüncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis Fethi Sekin'i şehadetinin dördüncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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