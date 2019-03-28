Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da vatandaşla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şehirlerimizi hendek terörüyle işgal etmeye çalışan bölücüleri kazdıkları çukurlara gömdük'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da vatandaşla bir araya geldi. Elmadağlı kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan, Elmadağ'ın misafiri olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, ''Bugün Elmadağ bir başla coşkulu. Şimdiden pazar akşamını görüyorum. Sizlere 24 Haziran'daki desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimlerimde AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına, sizler burada zafer yaşattınız'' ifadelerini kullandı.

''5 yıl önce Türkiye'ye Ankara'ya ve Ankara'ya koşan bir Cumhurbaşkanı olacağımızın sözünü vermiştik'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

''Sizlere içeride ve dışarıda milletimizin başını dik tutacağımızı söylemiştik. 5 yıl önce ülkemizde terörle mücadelede, yatırımlarda, turizmde, ulaşımda, dış politikada başarıdan başarıya taşıyacağız demiştik, Gerekirse canımız pahasına milletimizin iradesine leke sürdürmeyeceğimizi vaat etmiştik. Sizlere mahcup olmadık. Şehirlerimizi hendek terörüyle, bombalı barikatlarla işgal etmeye çalışan bölücüleri kazdıkları çukurlara gömdük. Eli kanlı çetelerin tamamına ağır darbeler indirdik ve indiriyoruz. Cudi'de inlerine gireceğiz dedim. Gabar'da inlerine gireceğiz, Tendürek'te inlerine gireceğiz, Kandil'de inlerine gireceğiz dedik ve girdik. Dün, bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi. Kandil'de terörist yok diyen bak Kemalin CHP'sine rağmen, ittifak ortaklarına rağmen, Suriye ve Iraktaki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal ne diyor; 'YPG buraya niye saldırsın?' diyor. Çünkü onlarla beraber, omuz omuza. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi, demokrasimize saldıran FETÖ'cü hainleri sizlerle beraber Ankara'da, İstanbul'da bozguna uğrattık. Ne diyordu bay Kemal; 'Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım.' O gece darbecilerle anlaşıp Atatürk Havalimanında İstanbul'da, saat 23:15 tankların arasından kaçtı gitti. 01:15'te havalimanına ben indim. Üstümüzden f15'ler uçuyordu. Ama 10 binler Atatürk Havalimanındaydı. Ben milletimle beraberdim, bay Kemal oradan kaçıp gitmişti. O, Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumlarken biz de darbecilere karşı, orada Mehmetçiğimizle beraber, polisimizle beraber onları yok ediyorduk. 16 saatte devlete darbe indirenlerin darbesini geri çevirdik ve işi bitirdik. Şimdi bunların çoğu ceza evinde."

''Ankaralı kardeşlerimle beraber Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attık''

Erdoğan, Türk milletiyle beraber Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attıklarını ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirterek, ''Biz bugüne kadar beşeri güçlerin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rukûda ve secdede eğildik, eğiliriz. Ankaralı kardeşlerimle beraber Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Size, sizin dualarınıza layık olacağız. Fakat bunun için devletimizin, demokrasimizin güçlü olması lazım. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Bunun için Elmadağ'ın, Ankara'nın bizim yanımızda sapasağlam durması lazım. milletiyle yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. İşte bunun için 31 Mart seçimleri sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Hanım kardeşlerim, kaleyi içeriden siz fethedeceksiniz'' şeklinde konuştu.

''Bizim işimiz var, bizim davamız var, bizim derdimiz var''

Erdoğan, vatandaşın oynanan tüm oyunların farkında olduğunu ve 31 Mart günü sandıkta gerekli cevabı vereceğini bildiğini vurguladı. Son 50 günde 59 ile giderek vatandaşla bir araya geldiğini kaydeden Erdoğan, ''Birileri diyor ki, 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir' diyor. neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış. 15 Temmuz'un Temmuz'un intikamını alıyorlarmış. Şu lafa bak. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz. Man Adası diye bir ada varmış. Bay Kemal oradan makbuzlar çıkardı. Ben ve ailem paralarımızı orada saklıyormuşuz. Dava açtık ve davanın ilk turunu kazandık, 2,5 milyon TL. Şimdi istinaf mahkemesinde. İstinaf mahkemesinden de geldikten sonra bu 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. işte bunun için çok çalışacağız. Bunun için sandıkta inşallah AK Partiyi çıkartacağız Bakanlarımızla, milletvekillerimize, il ilçe teşkilat mensuplarımızla sürekli sahadayız. Bunun için hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. 82 milyonun her bir ferdine 31 Mart'ın emniyetini anlatıyoruz. Bunun için 31 Mart'ta sizlerden sandıklara koşmanızı, sandıklara sahip çıkmanızı, sandıkları patlatmanızı istiyoruz. Açıkçası sizlerin yüzlerinde bugün bu kararlılığı görüyorum. Son 50 günde 59 ile gittim. Diğerleri ne yaptı. Diğerleri Ankara'da kahve yudumluyordur. Bizim işimiz var, bizim davamız var, bizim derdimiz var. Ziyaret ettiğim bu arada 27 ilçenin her birinde bu coşkuyu görüyorum. Milletimiz meselenin farkında, milletimiz tezgahı çözmüş durumda. Kimin kimlerle iş tuttuğunu, benim vatandaşım görüyor. Milletimiz bunun hesabını sormak için 31 Mart'ı bekliyor'' açıklamasında bulundu.