Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Akyurt'ta havadan incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan daha sonra sel felaketinden etkilenen Ankara'nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu. O anlara ait fotoğraf karesi Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.