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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şentop ile Cumhur İttifakı partilerinin genel başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşması öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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