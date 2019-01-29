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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği heyette şu isimler bulunuyor:


"Yapımcılar, Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım; oyuncu yapımcılar, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, oyuncular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve yönetmen Onur Tan."

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