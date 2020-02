Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Siyasetçinin sözü, tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adaletin olmadığı bir yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanılmaz, her işinizde adaleti gözetirseniz siyaseten küçülmez tam tersine büyürsünüz. Attığınız her adım, söylediğiniz her sözde millet size görür notunuzu verir, günü geldiğinde yerinizi gösterir. Siyasetçinin sözü, tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin ilk dersinde konuştu. Adaletin olmadığı bir yerin oksijensiz dünya gibi olduğunu belirten Erdoğan, "Orada yaşanılmaz. Her işinizde adaleti gözetirseniz siyaseten küçülmez tam tersine büyürsünüz. Attığınız her adım, söylediğiniz her sözde millet size görür notunuzu verir, günü geldiğinde yerinizi gösterir. Siyasetçinin sözü, tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir. Sizler her halinizle çevrenize örnek olacaksınız ki ülke ve millet meselesinde söylediklerinize itibar edilsin. Şuana kadar anlattığım hususlara riayet etmeniz halinde milletin sizi bağrına basacağından şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Siyasette sembol isimler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her birini rahmetle andığımız Menderes, Özal, Erbakan, ki sene-i devriyesi, Türkeş gibi siyasi şahsiyetleri hem davaları uğruna verdikleri mücadeleler, hem eserleriyle hayırla yad ediyoruz. Erbakan hocamızın 9'uncu vefat yıl dönümü. Beraberce siyasette mücadelemiz oldu. İlk gençlik yıllarımdan itibaren yanında bulunma şerefine nail olduğum Erbakan hocamdan çok şey öğrendiğimi özellikle ifade etmek isterim. Merhum Erbakan hocamız tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamıydı. İnandığı değerler uğruna yılmadan mücadele eden dava adamı olan hocamız tüm ömrünü bu ülke, bu millet, hepsinden önemlisi bu ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Kendisi şayet imkan verilirse bu ülkenin kendi uçağını, kendi otomobilini, kendi silahını yapabileceğine, kendi sanayisini kurabileceğine inanan bir idealisti. Tam bir insan sarrafı olan hocamız, Anadolu'nun inançlı başarılı fedakar evlatlarına fırsat tanımak için gayret göstermiştir. Kurucu olduğum partide ve bürokraside halen bu şekilde önünü açtığı pek çok arkadaşımız var. Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı, istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı gören hocamız müstesna bir miras bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diye dua ediyorum” dedi.

"AK Parti icraatları Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3 kat, 5 kat, 10 kat fazlasıdır"

AK Parti döneminde yapılan icraatlara ilişkin konuşan Erdoğan, "Siyaset demek ülke için eser üretmek, millete hizmet etmek demektir. 2001 yılının Ağustos ayında kurulduğu günden bugüne siyasette varoluş gayesi işte budur. Türk siyasetinin en genç partilerinden olmasında rağmen AK Parti icraatları Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3 kat, 5 kat, 10 kat fazlasıdır. Hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımızı hatırlatmak isterim. İşe başlarken milletimize Türkiye'yi eğitim, sağlıkta yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitimde üç kademeli 12 yıllık zorunlu eğitimi getirerek, katsayı adaletsizliğini gidererek, ders kitaplarını ücretsiz vererek, seçmeli ders koyarak yeni bir dönemi başlattık. Derslik sayısını 316 bin ilave ile 590 bine, öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 946 bine çıkardık. Yüksek öğrenimde üniversite sayısını 76'an 207'ye çıkardık. Hiçbir ilimiz şuan üniversitesiz değil. Akademik personel sayısını 70 binden 170 bine, yurtların yatak kapasitesini 677 bine. Öğrenci sayısı Almanya'da bile yok, 1.6 milyondan 8 milyona yükselterek isteyen her gencimize üniversite eğitimi imkanı getirdik. Spor tesisi sayımızı bin 572'den 3 bin 798'e, mahalle tipi saha sayısını 578'den 3 bin 764'e, atletizm pistleri sayısını 12'den 56'ya, yüzme havuzlarının sayısını 46'dan 145'e, spor salonu sayısını 372'den 905'e çıkararak spor alt yapısında devrim yaptık. Gençleri kötü alışkanlıktan kurtarıp onları buraya çekelim. Sigara alışkanlığı, alkol alışkanlığı, tinerden kurtaralım. Gençlerimiz sporla uğraşsın, dinamik ahlakıyla hakikaten mükemmel bir nesil yetiştirelim. Sportif yetenek taramasını başlattık. Ortaokul çağındayken evlatlarımızı sportif yeteneklerini keşfedip doğru alanlara yönlendiriyoruz" diye konuştu.

"Savaş Ay'ın programını izlediyseniz bay Kemal'in nasıl genel müdür olduğunu iyi görmüşünüzdür"

Sağlıkta hastane ve tedavi kurumu sayısını 5 bin 500'e, hastane yatağı sayısını 240 bine, birinci basamak sağlık kuruluşları sayısını 14 bin 873'e yükselterek alt yapının güçlendirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 sene önce bu hastanelerin hali neydi. Bay Kemal SGK genel müdürü iken hastanelerin hali neydi. Savaş Ay'ın programını izlediyseniz bay Kemal'in nasıl genel müdür olduğunu iyi görmüşünüzdür. Allah bunların eline düşürmesin. Ben bunları çöp, çukur ve çamur diye tanımladım. Bunların döneminde hastanelerimizde hijyen diye bir şey söz konusu değildi. Şimdiki gibi tek hastalı oda yanında refakatçi yoktu. Sağlam hasta, hasta çıkar. Tuvaletler rezillik, her taraf kan revan içinde. Başta kim var, bay Kemal. Röntgen için 7 ay, 8 ay sonraya gün verilirdi. Dışkapı'yı bir kenara koyalım, bir tarafta Bilkent'te var, Ankaramızda iki dev şehir hastanesinin diğeri de yapılıyor. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Bunları bilmeyen vatandaşlarımıza anlatacağız. Sağlık kurumlarını en modern cihazlarla donatırken, hekim sayısını yükselttik. Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standardını dünya ortalamasının üstüne çektik. Hakim sayımızı, yardımcı personel sayısını 26 binden 72 bine çıkarırken, alt yapıyı geliştirdik. Adaletin tecellisi beyefendiyi rahatsız ediyor. TSK, 400 bin kadrolu asker mevcudu ile sınırların korunması ve sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazıyor. Demiryollarımızın tamamına yakınını modernize ettik. Metro hattını hükümet olarak biz yaparak milletimizin hizmetine sunduk. Havalimanı sayısını 26'dan 56‘ya çıkardık. Türkiye'de havalimanı uzaklıkları evlerimize yarım saat, 45 dakika. Lüks otobüslerle gitme yerine vatandaşım uçakla gidiyor. Bu hale geldik. Batı'da var da Türkiye'de neden olmasın” dedi.