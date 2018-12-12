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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ve Öncü kardeşleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu ile ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü’yü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu ile ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'yü kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu Can Öncü ve Deniz Öncü'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.


Ziyarette Öncü kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

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