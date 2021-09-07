Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık, ülkemize ve milletimize kazandırdık. Eser ve hizmet siyaseti ile hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2002 yılında 30 kilometre olan karayolu tünel uzunluğunun 2021 yılında 617 kilometreye çıkarıldığını ve 2003-2021 yılları arasında 567 kilometre uzunluğunda olan 364 tünelin 64.9 milyar liraya mal edildiğini belirtti. Erdoğan yaptığı açıklamada, 2021 yılında 27 kilometre uzunluğunda olan 12 adet tünelin tamamlandığını ve 431 kilometre uzunluğunda olan 49.4 milyar lira maliyetindeki tünelin yapım çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. Açıklamanın devamında ise 2023 yılına kadar yol ağında toplam 647 kilometre uzunluğunda 470 adet tünelin trafiğe hizmet vermesinin hedeflendiği belirtildi.