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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüsüz elektrikli otobüsün ilk yolcusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric’in ilk yolcusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'in ilk yolcusu oldu.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde, Karsan yetkilileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte sürücüsüz elektrikli otobüse binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüsüz otobüs hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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