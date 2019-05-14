Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBB Başkanı Feyzioğlu'nu kabul etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Türkiye'nin yargı reformuna acilen ihtiyacı var. 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol, herkesi güvenilir bir yargıya, yargı hizmetine kavuşturmaktır. Bunun için kanunlarımızda çeşitli değişiklikler yapmamız lazım ama mutlaka ve mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de hazır bulunduğu kabul yaklaşık 35 dakika sürdü. Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinde açıklama yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de avukatların ciddi sorunları olduğunu söyledi. Sorunları dile getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini kaydeden Feyzioğlu, Ankara'da adliyelerde parçalanmışlık sorununa dikkat çektiğini ifade ederek, “Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatif alıp 'hadi' demesi gerekiyor. Bu konuyu dile getirdik. Avukatların çok büyük bir sorunudur. Tek başına çalışan bir meslektaşımızın artık yaşamını sürdürme imkanı kalmamıştır bu beş adliye arasında imkansız hale gelmiştir. Bunun kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Vatandaşların adalet hizmetine pahalı erişmelerinin avukatlık hizmetindeki yüzde 18 KDV'den kaynaklandığını söyleyen ve bu rakamın yüksek olduğunu belirten Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu görüşmelerde toparladıkları önerileri çözüm olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını söyledi. Feyzioğlu, "En azından dezavantajlı grupları, örneğin çocuk mahkemelerinde, aile mahkemelerinde, iş davalarında insanların daha makul bir şekilde avukatlık hizmetine, adalete erişmeleri konusunu dile getirdik. Yargı reformu çerçevesinde değerlendirileceğini düşünüyoruz bu hususun" şeklinde konuştu.

Arabuluculuk konusunda işçilerin hak ihlallerinin önlenmesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Arabuluculukta işçinin yanında zorunlu avukat bulundurulmasını istiyoruz. Bu konuda konfederasyonlarla da görüşmelerimiz var, Sayın Cumhurbaşkanına bunu aktardım olumlu bir netice alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin yargı reformuna acilen ihtiyacı var. 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol, herkesi güvenilir bir yargıya, bir yargı hizmetine kavuşturmaktır. Bunun için kanunlarımızda çeşitli değişiklikler yapmamız lazım ama mutlaka ve mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor, el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Türkiye'de herkesin üzerinde uzlaşması acilen gerekli olan konu hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğüne amasız, fakatsız yaklaşıp hepimizin hangi siyasi dünyadan olursa olsun her vatandaşımızın, her siyasi partinin gelip uzlaşması lazım. Meslektaşlarımızın ve halkımızın da bizlerden talebi, sorunların dile getirilmesi, çözümlerin söylenmesidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde bunu yaptım oldukça verimli bir görüşme geçtiğini de ifade etmek isterim."