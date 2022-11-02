Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi için gereken her türlü adımı atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü İlgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Bugün Türkiye, spor altyapısında gerçekten çok ileri bir noktaya ulaştı. Ülkemizin pek çok şehrine dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Cumhuriyetin 100. Yılı Türk Futbol Tarihi Sergisi'nin futbol tarihine ışık tutma yanında gençlere spor aşkının aşılanmasına da katkı sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sergimiz aynı zamanda ülkemizde futbolun hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini gösteren önemli bir hafızadır. Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü İlgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız" dedi.

Bugün Türkiye'nin spor altyapısında çok ileri bir noktaya ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin pek çok şehrine dünyada parmakla gösterilen yeni stadyumlar kazandırdık. Şimdiye kadar 36 stadyumun yapımı bitti, 6 tanesinin yapımı 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. İnşallah onları da vakitlice tamamlayarak sporcularımızın ve sporseverlerin istifadesine sunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın, Avrupa'da ve dünya ölçeğinde elde ettiği üstün başarılarla bu konuda örnek teşkil ettiğini ifade eden Erdoğan, "Tüm bunları yaparken tek gayemiz; futbolla birlikte tüm spor dallarında ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesidir. İnancın, iradenin ve azmin hiçbir engel tanımayacağını burada görüyoruz. Uluslararası müsabakalarda benzer başarı hikayelerini diğer takımlarımızın da yazmasını da temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu konuda devletimiz spor kulüplerimiz ve futbolcularımız ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na da önemli sorumluluklar düşüyor" diyen Erdoğan, "Federasyonumuzdan ayrıca futbola husumetin, holiganların ve siyasetin girmemesi için de azami gayret göstermesini bekliyoruz. Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu hassas durum sporun birleştirici birliği güçlendirici fonksiyonla daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor inşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte sizlerle omuz omuza sizlerle dayanışma içinde gerçekleştireceğiz" dedi.