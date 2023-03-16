Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı çevresinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na yönelik açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalandığını belirterek, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından TDT ülkelerinin yardıma en hızlı gelen ülkelerin arasında olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bu kara günümüzde yanımızda

olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını çiziyorum" dedi.

Türkiye'nin yaşadığı felakette Türk dünyası olarak sergilenen dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi şehirlerinin sel felaketine maruz kaldığını uzmanların Kahramanmaraş merkezli depremlerin insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olduğunu söylediğini ifade etti.

Türkiye geniş bir alanda yıkıma sebep olan bu deprem fırtınasına ağır kış şartlarında yakalandığının bir kez daha altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanlarının bölgeye gönderildiğini İhtiyaç duyulacak kim varsa topyekûn seferber olduğunu ifade etti.

"Zor günlerimizde yanımızda yer alan teşkilatımızın kardeş ülkeleri hep yanımızda oldu"

Dünyanın 90 farklı ülkesinden gelen arama kurtarma ekiplerinin depremde destek verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT ülkelerinin, felaketin ardından Türkiye'nin yardım çağrısına en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acıları en kalbi paylaşan dostların başında geldiğini ifade etti. Erdoğan, "Zor günlerimizde yanımızda yer alan teşkilatımızın kardeş ülkeleri hep yanımızda oldu. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara ulaştırmak için tüm gayreti gösteriyoruz. Temelleri atıp süratle işe başladık. Hedefimiz 1 yıl içinde kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir" açıklamasını yaptı.

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda yaşanan doğal afetlerde hiçbir insanımızı nasıl aç ve açıkta bırakmadıysak aynı şeyi yapacağız. Şehirlerimizi en kısa sürede eski görkemine kavuşturacağız. Ülkemizin bir kısmında milyonlarca vatandaşımız afetlerle boğuşurken hiçbirimiz eskisi gibi davranamayız. Bize durmak ve dinlenmek haramdır" dedi.

Selin yol açtığı yaraların sarılması için gece gündüz çalışıldığını bildiren Erdoğan, "Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz. İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık. Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşmasının imzalanması zirvemizin somut adımları arasında olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı çevresinde kurulacak fona İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerindeki firmaların finansmana erişiminin kolaylaşacağını bildirerek, "Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye de katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenecek zirvenin hazırlıklarının ele alındığını aktaran Erdoğan, "Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz. Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte TDT, yeni bir ses, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir. Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını çiziyorum" diye konuştu.