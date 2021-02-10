Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetle elde edemediklerini terör örgütleriyle, onlarla başaramadıklarını darbe ile deneyenleri bugüne kadar nasıl hep hüsrana uğrattıysak, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Demokrasimize sahip çıkarak, ekonomimize sahip çıkarak, özgürlüğümüze sahip çıkarak, kalkınma yolunda elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bu günlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

Tarihin her döneminde kazanılan zaferlerin önde gelen isimleri olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin geçtiğimiz 18 yılda elde ettiği başarıların kahramanının AK Parti kadroları olduğunu söyledi. Erdoğan, "Son iki asırdır Türkiye'nin önüne konulan engeller ve eksikler sebebi ile dünyanın yaşadığı değişimlerin çoğunun özellikle onların gerisinde kaldık. Bu kez önümüze çıkan fırsatı değerlendirecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Ülke olarak, uluslararası alanda parti olarak, içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde Türkiye'yi bir kez daha küresel güç dengelerinin dışında bırakma niyetleri olduğunu biliyoruz. Bu defa başaramayacaklar. Milletimizin enerjisini ve vaktini iç çekişmelerle heba ettirerek, ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. İstiklalimize ve istikbalimize sıkı sıkıya sarılan milletimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolsa Allah'ın izniyle zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar. Vesayetle elde edemediklerini terör örgütleriyle, onlarla başaramadıklarını darbe ile deneyenleri bugüne kadar nasıl hep hüsrana uğrattıysak, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Demokrasimize sahip çıkarak, ekonomimize sahip çıkarak, özgürlüğümüze sahip çıkarak, kalkınma yolunda elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bu günlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz" dedi.

Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri tarafından gıptayla izlendiğini söyleyen Erdoğan," Dün en temel insani ihtiyaçlar için gereken altyapıdan bile mahrum Türkiye'den nasıl bugün gelişmiş ülkelerin bile gıptayla izlediği bir yere geldiysek yarında lider ülkeler arasında gireceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer aşarak, kirli oyunları birer birer deşifre ederek kendimizle birlikte tüm dostlarımızın hakkına, hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Cumhur ittifakı olarak ülkemizi, küresel siyasi ve ekonomik çalkantıların içinden güvenle çıkartarak, istikrar ve huzur ikliminde hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu meşakkatli bir o kadar şerefli mücadeleye hangi seviyede olursa olsun, destek veren, katkıda bulunan herkesin en kıymetli hazinesi milletimizin gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun nidası olacaktır. 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü , her anını bu sözü duymak için harcadık. İnşallah son nefesimize kadar aynı gaye uğrunda mücadeleyi sürdüreceğiz. İşte bunun için AK Parti siyaseti hizmet siyasetidir, eser siyaseti, kalkınma siyasetidir diyoruz. Cumhuriyet Tarihinin tamamında tüm yapılanlardan kat kat fazla hizmeti bu kadar kısa sürede ülkemize kazandırmamızı bu anlayışa borçluyuz. Sizlerin aynı gaye ile gecenizi gündüzünüze katarak çalışacağınıza, çabalayacağınıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Türkiye'nin 84 milyona nüfusunun her birini AK Parti'nin tabii mensubu olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan 11 buçuk milyona yaklaşan üye sayısıyla diğer partilerin üye sayılarını katlayarak geçmiş olmasının önemli olduğunu söyledi. Erdoğan," Ana kademe, gençlik kolları, kadın kollarımızla , gönlünü ve desteğini partimize çekemediğimiz tek bir ferdin dahi bulunması bizim eksiğimizdir. Oy oranı sandıkta ortaya çıkar. Mücadelenin başarının asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır Bunun için AK Parti'nin genel merkez yöneticisinden il ve ilçe teşkilatlarına , mahalle ve köy temsilcilerinden sandık müşahidine kadar tüm kadrolar 365 günü seçim günü gibi değerlendirmek mecburiyetindedir. Miletli seçimden seçime hatırlayanların, siyaseti masabaşı mühendislik hesabıyla yapanların kendine sadece medya aynasında bakanların nesiller boyu iktidardan uzak kalmalarının sebebi işte budur" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ülkeyi yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolunun milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmek olduğunu hatırlatan Erdoğan,” Bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. 40 benzemesi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bile bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimizin her bireyini kendi çatımız altında görme gayretimiz ne kadar mesafe kat edersek hangi mahfillerde yazıldığı belli olan bu oyunu o kadar çabuk bozarız. Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz her vatandaşımızın size 3- 5 adım geldiğini zaten bizzat müşahede edeceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin yöneldikleri her kapının önünde sonunda milletimizin feraset duvarına çarparak kapandığını tecrübelerimizle zaten biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım. Kendi bildiğimiz yolda kararlılıkla gitmeyi sürdürelim. Allah'ın izniyle bu yolun sonu mutlaka zafere çıkacaktır" dedi.

Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak projelerin devam edeceğini kaydeden Erdoğan şunları söyledi;

"İnsanlarımızın huzuruna, devletimizin güvenliğine kast eden hiç kimse bu millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır. Kendi partilerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üzerini örtmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaktır. Türkiye'ye hükümeti şiar edinmiş herkesle kol kola girenlerin varacağı yer halkın karşısına çıkacak yüzü kalmamış, bu siyasetçilerin konduğu tarihin tozlu rafları olacaktır. Ebette, ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini her fırsatta milletimize teşhir edeceğiz. Ama asıl kendi işimize bakacağız. Ülkemize daha çok hangi eserleri kazandırabileceğimize bakacağız. Milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız. Türkiye'yi hangi alanlarda en ileriye taşıyabileceğimize bakacağız. Milli Uzay Programını açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. Gökyüzüne bak ayı gör diyerek ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlığını gösterdik. Evet bizim asıl gündemimiz bunlardır Diğer konulara siyasetin cilvesi olarak bakarak milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. 2023 inşallah Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağımız , birlik beraberlik içerisinde sandıklardan çıkacağız bir seçim olacak."