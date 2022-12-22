Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkarıyoruz”

Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkarıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Bağlantı yollarının ve viyadüğün hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin yaklaşık 1 buçuk milyar liralık yatırım bedeli bulunduğunu açıkladı. Bu projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, Bitlis'in kuzey-güney istikametinde ulaşımını sağlayan yolun 45,5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamladıklarını kaydetti. Bugün açılışı yapılan viyadük ile Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözdüklerini ifade eden Erdoğan, ”Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. Son 4,5 kilometrelik kısmı önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi ekonomik gelişime önemli bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız” değerlendirmesini yaptı.

Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi sınır kapılarına giden önemli ana güzergah durumundaki yolun bitmesinin Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacağına dikkat çeken Erdoğan, ”Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve güveni ulaşımla hak ettiği sosyal, ekonomik gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in gündemi de gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekillenecektir. Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işleyemeyecektir. Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, sefaleti, acıları asla unutmayacaktır. Terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz” dedi.

Erdoğan, ”Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat eser ve hizmet çıtasını daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik. Şimdi de küresel öncülüğe çıkarıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız" diye konuştu.

Kalkınmanın temel şartı olan ulaştırma yatırımlarının her zaman önceliklerinin başında yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Son 3 yılda hizmete sunduğumuz ulaştırma yatırımlarını hatırlamak bile bu konudaki çabalarımızı hatırlamaya yeterlidir. Aynı dönemde diğer alanlarda tamamladığımız hizmetleri saymaya kalksak saatler yetmez. Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca pek çok yatırımı hizmete açmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.