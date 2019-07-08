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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar, Bosna Hersek'te Mehmetçik'i ziyaret etti

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Butmir Askeri Üssü’nde görevli Türk askerleriyle bir araya geldi.

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Butmir Askeri Üssü'nde görevli Türk askerleriyle bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Bosna Hersek temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerlerini ziyaret etti.

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