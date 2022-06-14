Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var, İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü‘nün Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleşen Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

"Bunlar projemize yönelik küçükseyici tavırlarıyla kendi vizyonsuzluklarını kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı"

Uydunun hizmete alınmasının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu uydumuzun her safhasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız, Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçükseyici tavırlarıyla kendi vizyonsuzluklarını kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki varlığının etkisini her geçen gün artırdığını belirterek, "Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Bununla kalmadık ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A, 2014'te Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A, Türksat 5B ‘yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 aralık 2021'de başladı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut ve heyecan veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10'a yükselecek. Başlattığımız milli uzay programı ile ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, hava ve deniz sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten, ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede, uydu teknolojileri en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdikleri ilgi bize umut ve heyecan veriyor" açıklamasında bulundu.

"Gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor"

"Milli Teknoloji Hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor" diyen Erdoğan, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerimizin TEKNOFEST ile başlayan serüvenlerini geçtiğimiz Ocak ayında uzayla taçlandırmaları gayretlerimizin boşa gitmediğini çok açık net, gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor. TEKNOFEST'in ilk düzenlediği 2018'den bugüne kadar kat ettiği mesafe uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin de işaretidir. Artık ülkemiz sınırlarını aşan, TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da iftiharla izledik. İnşallah 30 Ağustos, 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını tekrar yaşayacağız. Başlattığımız dijital seferberlikle yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz" dedi.

"Artık Turkey yok Türkiye var"

Elektronik Devlet kullanıcı sayısının yaklaşık 60 milyona ulaştığını bildiren Erdoğan, "Yaklaşık 60 milyona ulaşan Elektronik Devlet Kullanıcı sayımız ve sistem üzerinden yapılabilen 6 bin 636 farklı hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Vatandaşlarımız eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere artık elektronik devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyorlar. Fikri tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyor, kendi ismimizi kazıyoruz. Ülkemizin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini Türkiye'ye çevirerek sembolik öneme haiz bir adım daha attık. Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra, uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz" diye konuştu.

TÜRKSAT5B uydusunun televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitesini Afrika'dan Orta Doğu'ya Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getireceğini söyleyen Erdoğan, "Özellikle kırsal ve dağlık yerlerde iletişimin kesintisiz sürmesini temin etmesiyle bu uydumuz, afet ve acil durum ekiplerimize büyük destek sağlayacaktır. Salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebi ile uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek uydumuz ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz, işte bu ihtiyacın karşılanmasında da kritik öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

"Fiber Altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız"

Bu çalışmalara paralel olarak fiber internet altyapısının da hızla yaygınlaştırılmasının zorunlu hale geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. İnşallah Türk Telekom'daki sorunun çözümü ile inşallah bu alanda çalışan diğer firmalarımızı teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Böylece ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Salgın dönemindeki tecrübelerimizin bize işaret ettiği gerçeklerden biri de bu sorunu mutlaka çözmemiz gerektiğidir. Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demir yolu hatlarla donattıysak geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız. Denizlerdeki egemenliğini modern gemilerle, denizaltılarla, sondaj faaliyetleriyle tahkim eden sınırlarını fiziki ve elektronik güvenlik hatlarıyla sağlama alan her alanda en ileri teknolojik atılımları hayata geçiren bir ülke olarak Allah'ın izni ve mühendislerimizin gayreti ile bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum.

Artık hızın dolayısıyla vaktin en önemli hale dönüştüğü dönemde kendimizi denizi geçip derede boğulmuş duruma düşüremeyiz. Fiber altyapının sağlayacağı üretkenlik, yenilikçilik bu alan tahsis edilecek kaynakları kısa sürede fazlasıyla milli ekonomiye geri kazandıracaktır. Uydumuzun bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki yıl bu vakitlerde 6A'yı da hizmete alacağız. Uydumuzun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Dün hizmete alınan Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'ne canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan, "İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Artık denizlerin dibinde gerek sismik araştırmayı gerekse sondaj çalışmalarını kendi gemilerimizle kimseye muhtaç olmadan yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl doğal gazı da çıkarmaya başlayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Türksat 5B uydusunun maketi hediye edildi.