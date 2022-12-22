Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklama ile 2023 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını duyurdu. Erdoğan, bir sonraki yılın asgari ücretinin her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin bir araya gelmesi ile belirlendiğini hatırlattı. Yapılan bir dizi toplantının ardından tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak biz tüm tarafların tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Elbette herkes kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyacaktır. Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün indirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

"Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur"

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraftar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanabilmesi için samimi gayret sarf ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlümüz, çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için hem çalışanların alacak en az maaş düzeyinin hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Nitekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaşmaya varamadığı halde hükümetçe sonuçlandırılan çok sayıda asgari ücret müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık. Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Türkiye'de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Bugün ülkemiz 34,7 milyonluk iş gücüne karşılık 31,6 milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaşmıştır. Üstelik bu seviye kadınlarımızın iş gücüne katılımının rekor kırdığı bir dönemde yakalanmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi şekilde sarstığı bir süreçte Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir" dedi.

Çalışma hayatında sosyal yardımlar ile yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım üretiminin desteklenmesine kadar her alanda bu gayretin izlerini ve neticelerini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergesinden sözleşmelilerin kadroya geçilmesine kadar pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bugün de biraz sonra sizlerle paylaşacağımız 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı anlayışla hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi bulunmasın" diye konuştu.

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta akrebin kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanları her bir insanımızın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında -bunun altını çiziyorum ve ısrarla söylüyorum- 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde -bu da çok önemli- nominal olarak 30 kat, reel olarak 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak, net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla kalmamış, asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret kadar kısmını bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik" açıklamasını yaptı.

Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artışla temmuz ayında yeni bir düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bütün bunları yaparken unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var. Altyapıyla, üstyapıyla, bu ülkede eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar var. Bütün bunlarla beraber bu hesapları da ilmik ilmik dokuyarak yapıyoruz. Ülkemizi faiz-kur-enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız şu kritik dönemde hem hakları koruyan, hem dengeyi gözeten bir yol izliyoruz. Ama tabii sırtında küfe olmayanlar atıyorlar. Çünkü bir sıkıntısı yok. Artık nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız ve 85 milyon nüfusu olan ülkemiz, ki bu yıl 1 milyonun üzerinde bir artış daha söz konusu nüfus olarak, yani yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyon olması mümkün. Tüm bunları ne yapacağız? Düşünmek durumundayız. Şimdi birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

Enflasyonu yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlı olduklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki her vatandaşımızın planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine geçen yılki gibi asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. Hiç kimsenin hakkının yenmesine izin vermeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız, milletimiz için varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz" dedi.

2023 yılı asgari rakamını açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücrette 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık. Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94, temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devlet olarak bizim sırtımızda bir küfe var, bu küfe sürekli doluyor. Sağlık, eğitim ve ulaşımda atılan adımlarla Türkiye yeni bir yüzyıla giriyor. Şimdi Bitlis'te yapacağımız açılışta da ciddi bir adım atıyoruz. Batıda ne varsa doğuda da olacak prensibiyle devam ediyoruz. Asgari ücret milletimiz için hayırlara vesile olsun diyorum."