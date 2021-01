Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zerre kadar onuru olsa o koltuktan çekip giderdi”

Girdiği her seçimi kaybetmiş olan bu zatın zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi” dedi.

AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan konuşmasında, parti yönetimlerinden toplumun her kesimine ulaşarak sorunlarını ve taleplerini dinlemelerini istedi.

“Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir”

Hedeflerinin, Şubat ayının son günlerinde planlanan İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte il kongreleri sürecini tamamlamak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdiğimiz kongrelerimize bugün yeniden başlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren salgın tedbirlerinde değişiklik olana kadar YSK takvimine uygun şekilde pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri il kongrelerimize devem edeceğiz. Hedefimiz Şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesinde tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız. AK Parti, kendini yenileme kabiliyeti en yüksek partidir. Her kongrede, her seçimde kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle tahkim ederek, yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devem ediyoruz. Kadın ve Gençlik Kollarımızla birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi durumundayız. Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon artırmış olmamız, milletimizin partimize sahip çıktığının işaretidir. Sizlerden beklentimiz, milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmanızdır. Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir, ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze ilişkidir. Belki başka partiler için bu mümkün olmayabilir ama AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye'nin en çok üyesi sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en güçlü faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız, derdini, talebini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir. Kongrelerimizde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentim, 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır. Ataların, ‘tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' sözünde olduğu gibi, yılın her günü milletimizle hemhal olmayanın seçim günü diyecek sözü kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine yük veya zül gören yanlış yerde yanlış göreve talip demektir. Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet budur. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. İllerimizde Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti olarak, gerek MHP olarak, gerek BBP olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir” diye konuştu.

“Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ve kendisine yönelik açıklamalarını eleştiren ve CHP'ye oy verenlerin bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceğine inandığını belirten Erdoğan, “Bizi ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, bu milletin esenliği için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır, olması da iyidir. Hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Ama ülkemizde siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız. Eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemler, ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleşmiştir. Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki, cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela, bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim, CHP Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Kısmet doğru bir tespit, gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, zulümlerin partisidir. Bugün de aynı misyonu yerine getiriyor. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icratlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, Sosyal Sigortalar Kurumunu batırmış, milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisidir. Bu kadarla kalmıyor, devam ediyor, ‘seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz.' Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin önce 2014'te, ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihi ile bir göreve gelmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleri ile ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz, cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Teröristlere ‘arkadaş', darbecilere ‘hak, hukuk savunucusu' diyen, milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlarımıza gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara ‘ülkeye gelmeyin' çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş olan bu zatın zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli örtmeye çalışan bir zihniyetten ülkeye hayır gelmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Asıl yapacaklarımız daha ilerdedir”

Önceliklerinin, Türkiye'nin güvenliği ve huzuruyla birlikte milletin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugüne kadar cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmet gerçekleştirmemiz elbette önemli. Ama asıl yapacaklarımız daha ilerdedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabbim bize büyük ve güçlü Türkiye inşa ederek tarihe ismi hayırla anılan bir parti ve kadro olma şerefini inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız. Buna hazır mıyız? AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir kardeşime bu konuda güveniyorum. Bu duygularla il kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Göreve gelecek arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün 4 il kongremizi video konferans vasıtasıyla gerçekleştirdik. Hayırlı olsun.”