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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akıncı TİHA paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok harekatta Türkiye’nin göklerdeki gözü olacak olan "Akıncı TİHA" ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok harekatta Türkiye'nin göklerdeki gözü olacak olan "Akıncı TİHA" ile ilgili paylaşım yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin mühendislik kabiliyetlerinin yeni sembolü, bağımsızlığımızın gökyüzündeki yeni temsilcisi Taarruz İnsansız Hava Aracımız Akıncı” ifadelerini kullanarak Akıncı TİHA ile ilgili teknik bilgileri paylaştı.

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