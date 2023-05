Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Erdoğan partiye gelenlere teşekkür etti. 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlandığını belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İşte bu sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizinle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasını hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukavele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik. Maşallah. Bu ne aşk? Bu ne heyecan. Bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla, ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandık çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime de teşekkür ediyorum. Seçimde tercihini bizden AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hassaten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşların siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. “

Tarihin en yüksek katılım seçimlerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Kardeşlerim bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü ve bir hadise yaşamadan bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarına şeksiz, şüphesiz oluşuyla gösterdik. Kardeşlerim CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi ilk hesaplaşmalarının ürünü, feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına yani sizin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimizde bugün kararını vermiştir. Artık buraya yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayri resmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Kardeşlerim sonuç ne olursa olsun bugünkü seçimlerde cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptık görünen yirmi yedi milyona yakın vatandaşımız her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık elli 56 milyon vatandaşımıza her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde elli artı bir oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimini ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde ellinin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiştir. Sayımları devam ediyor Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden, sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir' diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“ Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarını ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde de onun sonucunu aldık. Dikkat edin. Biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Değerli kardeşlerim, biz talimatı sadece Rabbimizden alırız. Milletimizden alırız ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Hamdolsun seksen bir vilayeti ve gönül köprüleri kurduğumuz tüm kardeşlerimizden büyük ve güçlü Türkiye olduk. Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması milletimizin tercihinin açık ara, bizden yana olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz milletimize bugüne kadar ne dediysek bundan sonra da aynı şeyi söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Bir olacağız Daha gür, daha gür. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu anlayışla milletimizi önümüzdeki beş yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Kardeşlerim Türkiye'nin her seçimi elbette önemlidir. On dört Mayıs seçimleri gerek kurulan ittifakların mahiyeti gerek bu ittifaklara verilen gizli açık Desteklerin kaynakları itibariyle siyasi tarihimizde ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bu seçimi yaşayanlar çocuklarına efendim torunlarına Türkiye'nin nasıl bir siyasi izinden geçerek Türkiye yüz yıla ulaştığını anlatacak.”