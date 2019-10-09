Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı direktiflere ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesinin Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı direktiflere ilişkin görüntüleri, “Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktiflerini aldı.” notu düşerek sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

“Terör koridorunu yerle bir edeceğiz, barış koridoru inşa edeceğiz”

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Akar'a söylediği şu sözler yer alıyor:

“Şahsınızda gerek kuvvet komutanlarına, gerekse kuvvet komutanlarımız ile birlikte tüm ordumuza, özellikle şahsım, milletim adına, bu terörle mücadelede, bu operasyonda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. İnanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı büyük bir başarı elde edecektir. Onlarla gurur duyuyoruz. Amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz, barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir. Bunlar tamamıyla Suriye Halkına ve Türkiye'deki Suriyeli mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine, topraklarına dönmelerine yönelik bir adımdır. Tüm Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyor, Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah'tan yar, yardımcımız olsun”