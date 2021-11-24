İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’da 23 Kasım’da meydana gelen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da 23 Kasım'da meydana gelen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'dan Üsküp'e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.


Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum” dedi.

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